https://ria.ru/20230228/yandeks-1854835521.html

В работе Яндекс Музыки произошел сбой

В работе Яндекс Музыки произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2023

В работе Яндекс Музыки произошел сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе "Яндекс.Музыки", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в приложениях в интернете Downradar. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:27

2023-02-28T13:27

2023-02-28T13:44

яндекс.музыка

технологии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе "Яндекс.Музыки", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в приложениях в интернете Downradar.По данным сервиса, на 13.40 мск было зафиксировано 2036 жалоб. Больше всего сообщений о сбоях приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

https://ria.ru/20230218/twitter-1852912650.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

яндекс.музыка, технологии