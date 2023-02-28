https://ria.ru/20230228/yandeks-1854835521.html
В работе Яндекс Музыки произошел сбой
В работе Яндекс Музыки произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2023
В работе Яндекс Музыки произошел сбой
Пользователи жалуются на сбои в работе "Яндекс.Музыки", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в приложениях в интернете Downradar. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:27
2023-02-28T13:27
2023-02-28T13:44
яндекс.музыка
технологии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе "Яндекс.Музыки", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в приложениях в интернете Downradar.По данным сервиса, на 13.40 мск было зафиксировано 2036 жалоб. Больше всего сообщений о сбоях приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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яндекс.музыка, технологии
Яндекс.Музыка, Технологии
В работе Яндекс Музыки произошел сбой
Downradar: пользователи Яндекс Музыки пожаловались на сбой