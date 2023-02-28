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В работе Яндекс Музыки произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2023
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13:27 28.02.2023 (обновлено: 13:44 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/yandeks-1854835521.html
В работе Яндекс Музыки произошел сбой
В работе Яндекс Музыки произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2023
В работе Яндекс Музыки произошел сбой
Пользователи жалуются на сбои в работе "Яндекс.Музыки", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в приложениях в интернете Downradar. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:27
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яндекс.музыка
технологии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе "Яндекс.Музыки", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в приложениях в интернете Downradar.По данным сервиса, на 13.40 мск было зафиксировано 2036 жалоб. Больше всего сообщений о сбоях приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
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Варвара Скокшина
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яндекс.музыка, технологии
Яндекс.Музыка, Технологии
В работе Яндекс Музыки произошел сбой

Downradar: пользователи Яндекс Музыки пожаловались на сбой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе "Яндекс.Музыки", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в приложениях в интернете Downradar.
По данным сервиса, на 13.40 мск было зафиксировано 2036 жалоб. Больше всего сообщений о сбоях приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
18 февраля, 23:44
 
Яндекс.МузыкаТехнологии
 
 
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