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Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
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09:25 28.02.2023 (обновлено: 10:25 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/vzaimonimanie-1854766719.html
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, внешние стороны играют с целью разжигания конфликта, заявил РИА Новости премьер-министр переходного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:25
2023-02-28T10:25
в мире
россия
украина
мали
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, внешние стороны играют с целью разжигания конфликта, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Вы (Россия и Украина – ред.) должны прийти к взаимопониманию, а все остальные всего лишь внешние стороны, которые играют для разжигания противостояния между вами", - сказал Маига.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230228/narody-1854766484.html
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в мире, россия, украина, мали, шогель кокалла маига
В мире, Россия, Украина, Мали, Шогель Кокалла Маига
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали

Премьер Мали Шогель Кокалла Маига: Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, внешние стороны играют с целью разжигания конфликта, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
"Вы (Россия и Украина – ред.) должны прийти к взаимопониманию, а все остальные всего лишь внешние стороны, которые играют для разжигания противостояния между вами", - сказал Маига.
Читайте полный текст интервью >>
Шогель Кокалла Маига - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах
Вчера, 09:21
 
В миреРоссияУкраинаМалиШогель Кокалла Маига
 
 
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