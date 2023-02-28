https://ria.ru/20230228/vzaimonimanie-1854766719.html

Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали

Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023

Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали

Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, внешние стороны играют с целью разжигания конфликта, заявил РИА Новости премьер-министр переходного... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:25

2023-02-28T09:25

2023-02-28T10:25

в мире

россия

украина

мали

шогель кокалла маига

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, внешние стороны играют с целью разжигания конфликта, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Вы (Россия и Украина – ред.) должны прийти к взаимопониманию, а все остальные всего лишь внешние стороны, которые играют для разжигания противостояния между вами", - сказал Маига.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/narody-1854766484.html

россия

украина

мали

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, мали, шогель кокалла маига