https://ria.ru/20230228/vzaimonimanie-1854766719.html
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, внешние стороны играют с целью разжигания конфликта, заявил РИА Новости премьер-министр переходного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:25
2023-02-28T09:25
2023-02-28T10:25
в мире
россия
украина
мали
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, внешние стороны играют с целью разжигания конфликта, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Вы (Россия и Украина – ред.) должны прийти к взаимопониманию, а все остальные всего лишь внешние стороны, которые играют для разжигания противостояния между вами", - сказал Маига.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/narody-1854766484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мали, шогель кокалла маига
В мире, Россия, Украина, Мали, Шогель Кокалла Маига
Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию, заявил премьер Мали
Премьер Мали Шогель Кокалла Маига: Россия и Украина должны прийти к взаимопониманию