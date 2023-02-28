https://ria.ru/20230228/vyplaty-1854937885.html

В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных

В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных - РИА Новости, 28.02.2023

В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников призвал бороться с бюрократическими проволочками, с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:33

2023-02-28T18:33

2023-02-28T18:33

специальная военная операция на украине

общество

россия

павел крашенинников

госдума рф

новгородская область

андрей никитин (политик)

дмитрий вяткин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников призвал бороться с бюрократическими проволочками, с которыми сталкиваются семьи погибших военнослужащих при получении выплат или вступлении в наследство. На выездном заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Великом Новгороде обсуждали процедуру по признанию военнослужащих безвестно отсутствующими или умершими, рассмотрев два законопроекта. Согласно первому от ЛДПР, военнослужащего следует признавать умершим в течение двух лет со дня признания пропавшим, а не с момента окончания боевых действий. Документом также предлагается сократить сроки признания военных пропавшими без вести с одного года до шести месяцев. Вторым проектом от депутата "Единой России" Дмитрия Вяткина (в Госдуму внесен не был) предлагается наделить полномочиями федеральный орган исполнительной власти, который вместо суда сможет объявлять военнослужащего без вести пропавшим, а также сократить срок объявления гражданина умершим до 3 месяцев со дня признания без вести отсутствующим. Оба законопроекта предполагают внесение изменений в Гражданский Кодекс РФ. "Очевидно, что эта история важна с учетом проведения специальной военной операции. К сожалению, возникают юридические и социальные проблемы. На сегодняшний день общие нормы, которые есть в Гражданском кодексе, не всегда подходят, поэтому предлагается их скорректировать. Семьи военнослужащих должны получать выплаты, социальные льготы, вступать в наследство. Бюрократические проволочки должны быть минимальными",- отметил Крашенинников. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что президент поставил задачу создать специальный государственный фонд помощи ветеранам специальной военной операции и семьям погибших. Эта работа сейчас идет – проходят обсуждения с правительством РФ. "Вопрос установления права на ту или иную поддержку для семей погибших военнослужащих крайне важен. И уже встает. Жениться можно не только в ЗАГСе, для этого есть определенные правила. Так и здесь должны быть определенные правила: командир подразделения, любое должностное лицо вправе такую справку (о смерти – ред.), наверное, создать. И суд уже может на основании этой справки принять то или иное решение. Нам это позволит максимально быстро в регионах решать задачи социальной поддержки, которые президент поставил", - заявил Никитин. Собравшиеся предложили отклонить законопроект ЛДПР и доработать проект единоросса Вяткина.

https://ria.ru/20230222/fond-1853764722.html

https://ria.ru/20230215/poteri-1852209763.html

россия

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, павел крашенинников, госдума рф, новгородская область, андрей никитин (политик), дмитрий вяткин, единая россия, ситуация в днр и лнр