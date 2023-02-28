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В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных - РИА Новости, 28.02.2023
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В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных
В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных - РИА Новости, 28.02.2023
В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников призвал бороться с бюрократическими проволочками, с... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:33
2023-02-28T18:33
специальная военная операция на украине
общество
россия
павел крашенинников
госдума рф
новгородская область
андрей никитин (политик)
дмитрий вяткин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников призвал бороться с бюрократическими проволочками, с которыми сталкиваются семьи погибших военнослужащих при получении выплат или вступлении в наследство. На выездном заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Великом Новгороде обсуждали процедуру по признанию военнослужащих безвестно отсутствующими или умершими, рассмотрев два законопроекта. Согласно первому от ЛДПР, военнослужащего следует признавать умершим в течение двух лет со дня признания пропавшим, а не с момента окончания боевых действий. Документом также предлагается сократить сроки признания военных пропавшими без вести с одного года до шести месяцев. Вторым проектом от депутата "Единой России" Дмитрия Вяткина (в Госдуму внесен не был) предлагается наделить полномочиями федеральный орган исполнительной власти, который вместо суда сможет объявлять военнослужащего без вести пропавшим, а также сократить срок объявления гражданина умершим до 3 месяцев со дня признания без вести отсутствующим. Оба законопроекта предполагают внесение изменений в Гражданский Кодекс РФ. "Очевидно, что эта история важна с учетом проведения специальной военной операции. К сожалению, возникают юридические и социальные проблемы. На сегодняшний день общие нормы, которые есть в Гражданском кодексе, не всегда подходят, поэтому предлагается их скорректировать. Семьи военнослужащих должны получать выплаты, социальные льготы, вступать в наследство. Бюрократические проволочки должны быть минимальными",- отметил Крашенинников. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что президент поставил задачу создать специальный государственный фонд помощи ветеранам специальной военной операции и семьям погибших. Эта работа сейчас идет – проходят обсуждения с правительством РФ. "Вопрос установления права на ту или иную поддержку для семей погибших военнослужащих крайне важен. И уже встает. Жениться можно не только в ЗАГСе, для этого есть определенные правила. Так и здесь должны быть определенные правила: командир подразделения, любое должностное лицо вправе такую справку (о смерти – ред.), наверное, создать. И суд уже может на основании этой справки принять то или иное решение. Нам это позволит максимально быстро в регионах решать задачи социальной поддержки, которые президент поставил", - заявил Никитин. Собравшиеся предложили отклонить законопроект ЛДПР и доработать проект единоросса Вяткина.
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общество, россия, павел крашенинников, госдума рф, новгородская область, андрей никитин (политик), дмитрий вяткин, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Дмитрий Вяткин, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ГД призвали бороться с бюрократией при выплатах семьям погибших военных

Крашенинников призвал бороться с проволочками при выплатах семьям погибших военных

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Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников призвал бороться с бюрократическими проволочками, с которыми сталкиваются семьи погибших военнослужащих при получении выплат или вступлении в наследство.
На выездном заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Великом Новгороде обсуждали процедуру по признанию военнослужащих безвестно отсутствующими или умершими, рассмотрев два законопроекта. Согласно первому от ЛДПР, военнослужащего следует признавать умершим в течение двух лет со дня признания пропавшим, а не с момента окончания боевых действий. Документом также предлагается сократить сроки признания военных пропавшими без вести с одного года до шести месяцев. Вторым проектом от депутата "Единой России" Дмитрия Вяткина (в Госдуму внесен не был) предлагается наделить полномочиями федеральный орган исполнительной власти, который вместо суда сможет объявлять военнослужащего без вести пропавшим, а также сократить срок объявления гражданина умершим до 3 месяцев со дня признания без вести отсутствующим. Оба законопроекта предполагают внесение изменений в Гражданский Кодекс РФ.
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"Очевидно, что эта история важна с учетом проведения специальной военной операции. К сожалению, возникают юридические и социальные проблемы. На сегодняшний день общие нормы, которые есть в Гражданском кодексе, не всегда подходят, поэтому предлагается их скорректировать. Семьи военнослужащих должны получать выплаты, социальные льготы, вступать в наследство. Бюрократические проволочки должны быть минимальными",- отметил Крашенинников.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что президент поставил задачу создать специальный государственный фонд помощи ветеранам специальной военной операции и семьям погибших. Эта работа сейчас идет – проходят обсуждения с правительством РФ.
"Вопрос установления права на ту или иную поддержку для семей погибших военнослужащих крайне важен. И уже встает. Жениться можно не только в ЗАГСе, для этого есть определенные правила. Так и здесь должны быть определенные правила: командир подразделения, любое должностное лицо вправе такую справку (о смерти – ред.), наверное, создать. И суд уже может на основании этой справки принять то или иное решение. Нам это позволит максимально быстро в регионах решать задачи социальной поддержки, которые президент поставил", - заявил Никитин.
Собравшиеся предложили отклонить законопроект ЛДПР и доработать проект единоросса Вяткина.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияПавел КрашенинниковГосдума РФНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Дмитрий ВяткинЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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