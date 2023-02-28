В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта
Марочко: западные наемники отказываются ехать на линию фронта, а техника тонет в грязи
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющее на стороне Киева на Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий - с потеплением пришла сырость, а техника и вовсе тонет в черноземных землях, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Сейчас у нас началась весенняя оттепель: теми дороги, которыми ранее пользовались вооруженные формирования Украины, они уже пользоваться не могут по той причине, что у нас здесь в основном черноземы, а используется натовская техника, и, естественно, она грузнет, проходимость у нее очень низкая по нашей территории, и это вызывает ряд проблем", - рассказал Марочко.
Кроме того, отметил он, начался подъем грунтовых вод, в частности в районе Сватово. "Затоплена большая часть украинских позиций и окопов. И вот в таких сырых условиях должны находиться украинские военнослужащие. Это в свою очередь привело к всплеску небоевых потерь - в первую очередь связанных с тем, что они постоянно находятся в сырости, это приводит к острым респираторным заболеваниям и пневмониям", - сказал военный эксперт.
По его словам, Киев не хочет эвакуировать своих военных, а иностранные наемники и вовсе "отказываются находиться в таких условиях". "Нами отмечено, что на регулярной основе курсируют микроавтобусы между (украинскими) позициями и Купянском - ради таких ротационных мероприятий иностранных наемников", - рассказал Марочко.