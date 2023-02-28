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В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/vsu-1854856809.html
В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта
В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта - РИА Новости, 28.02.2023
В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта
Иностранные наемники, воюющее на стороне Киева на Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий - с... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:55
2023-02-28T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
украина
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющее на стороне Киева на Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий - с потеплением пришла сырость, а техника и вовсе тонет в черноземных землях, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Сейчас у нас началась весенняя оттепель: теми дороги, которыми ранее пользовались вооруженные формирования Украины, они уже пользоваться не могут по той причине, что у нас здесь в основном черноземы, а используется натовская техника, и, естественно, она грузнет, проходимость у нее очень низкая по нашей территории, и это вызывает ряд проблем", - рассказал Марочко. Кроме того, отметил он, начался подъем грунтовых вод, в частности в районе Сватово. "Затоплена большая часть украинских позиций и окопов. И вот в таких сырых условиях должны находиться украинские военнослужащие. Это в свою очередь привело к всплеску небоевых потерь - в первую очередь связанных с тем, что они постоянно находятся в сырости, это приводит к острым респираторным заболеваниям и пневмониям", - сказал военный эксперт. По его словам, Киев не хочет эвакуировать своих военных, а иностранные наемники и вовсе "отказываются находиться в таких условиях". "Нами отмечено, что на регулярной основе курсируют микроавтобусы между (украинскими) позициями и Купянском - ради таких ротационных мероприятий иностранных наемников", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854235545.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, украина, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта

Марочко: западные наемники отказываются ехать на линию фронта, а техника тонет в грязи

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющее на стороне Киева на Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий - с потеплением пришла сырость, а техника и вовсе тонет в черноземных землях, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Сейчас у нас началась весенняя оттепель: теми дороги, которыми ранее пользовались вооруженные формирования Украины, они уже пользоваться не могут по той причине, что у нас здесь в основном черноземы, а используется натовская техника, и, естественно, она грузнет, проходимость у нее очень низкая по нашей территории, и это вызывает ряд проблем", - рассказал Марочко.
Кроме того, отметил он, начался подъем грунтовых вод, в частности в районе Сватово. "Затоплена большая часть украинских позиций и окопов. И вот в таких сырых условиях должны находиться украинские военнослужащие. Это в свою очередь привело к всплеску небоевых потерь - в первую очередь связанных с тем, что они постоянно находятся в сырости, это приводит к острым респираторным заболеваниям и пневмониям", - сказал военный эксперт.
По его словам, Киев не хочет эвакуировать своих военных, а иностранные наемники и вовсе "отказываются находиться в таких условиях". "Нами отмечено, что на регулярной основе курсируют микроавтобусы между (украинскими) позициями и Купянском - ради таких ротационных мероприятий иностранных наемников", - рассказал Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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