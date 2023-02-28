https://ria.ru/20230228/vsu-1854856809.html

В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта

В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта - РИА Новости, 28.02.2023

В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта

Иностранные наемники, воюющее на стороне Киева на Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий - с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:55

2023-02-28T14:55

2023-02-28T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

украина

россия

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющее на стороне Киева на Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий - с потеплением пришла сырость, а техника и вовсе тонет в черноземных землях, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Сейчас у нас началась весенняя оттепель: теми дороги, которыми ранее пользовались вооруженные формирования Украины, они уже пользоваться не могут по той причине, что у нас здесь в основном черноземы, а используется натовская техника, и, естественно, она грузнет, проходимость у нее очень низкая по нашей территории, и это вызывает ряд проблем", - рассказал Марочко. Кроме того, отметил он, начался подъем грунтовых вод, в частности в районе Сватово. "Затоплена большая часть украинских позиций и окопов. И вот в таких сырых условиях должны находиться украинские военнослужащие. Это в свою очередь привело к всплеску небоевых потерь - в первую очередь связанных с тем, что они постоянно находятся в сырости, это приводит к острым респираторным заболеваниям и пневмониям", - сказал военный эксперт. По его словам, Киев не хочет эвакуировать своих военных, а иностранные наемники и вовсе "отказываются находиться в таких условиях". "Нами отмечено, что на регулярной основе курсируют микроавтобусы между (украинскими) позициями и Купянском - ради таких ротационных мероприятий иностранных наемников", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854235545.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, украина, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины