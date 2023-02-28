https://ria.ru/20230228/volochkova-1854826466.html
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности - РИА Новости, 28.02.2023
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности
Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройной фигуры. По словам балерины, для сохранения спортивной формы необходимы "частые сексуальные отношения". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:01
2023-02-28T14:01
2023-02-28T14:01
шоубиз
анастасия волочкова
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройной фигуры. По словам балерины, для сохранения спортивной формы необходимы "частые сексуальные отношения". Также она призналась, что следит за своим питанием и много времени уделяет тренировкам. Ранее Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья на своем дне рождения. Артистка заявила, что была в трусах телесного цвета.
https://ria.ru/20230120/volochkova-1846273036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу-бизнес, Знаменитости
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности
Волочкова назвала регулярный секс и правильное питание секретами своей стройности