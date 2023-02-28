https://ria.ru/20230228/volochkova-1854826466.html

Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности

Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности - РИА Новости, 28.02.2023

Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности

Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройной фигуры. По словам балерины, для сохранения спортивной формы необходимы "частые сексуальные отношения". РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:01

2023-02-28T14:01

2023-02-28T14:01

шоубиз

анастасия волочкова

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройной фигуры. По словам балерины, для сохранения спортивной формы необходимы "частые сексуальные отношения". Также она призналась, что следит за своим питанием и много времени уделяет тренировкам. Ранее Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья на своем дне рождения. Артистка заявила, что была в трусах телесного цвета.

https://ria.ru/20230120/volochkova-1846273036.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости