Рейтинг@Mail.ru
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:01 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/volochkova-1854826466.html
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности - РИА Новости, 28.02.2023
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности
Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройной фигуры. По словам балерины, для сохранения спортивной формы необходимы "частые сексуальные отношения". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:01
2023-02-28T14:01
шоубиз
анастасия волочкова
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780669256_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_9c7272321d4aeddfd3ce9b19d29aaf02.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройной фигуры. По словам балерины, для сохранения спортивной формы необходимы "частые сексуальные отношения". Также она призналась, что следит за своим питанием и много времени уделяет тренировкам. Ранее Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья на своем дне рождения. Артистка заявила, что была в трусах телесного цвета.
https://ria.ru/20230120/volochkova-1846273036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780669256_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_32765533cd8c825b6ee3043fcc60d680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу-бизнес, Знаменитости
Волочкова назвала "частые сексуальные отношения" секретом своей стройности

Волочкова назвала регулярный секс и правильное питание секретами своей стройности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройной фигуры. По словам балерины, для сохранения спортивной формы необходимы "частые сексуальные отношения".
«
"Нужны полноценные, частые, насыщенные эмоциями, мощные, страстные и продолжительные сексуальные отношения. "Чтобы женщины стройнели, нужен секс, а не гантели", – поделилась звезда в своей соцсети.
Также она призналась, что следит за своим питанием и много времени уделяет тренировкам.
Ранее Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья на своем дне рождения. Артистка заявила, что была в трусах телесного цвета.
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
Врачи напугали Волочкову результатами обследования
20 января, 14:51
 
ШоубизАнастасия ВолочковаШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала