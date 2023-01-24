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Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья - РИА Новости, 24.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230124/volochkova-1847048514.html
Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья
Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья - РИА Новости, 24.01.2023
Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья
Анастасия Волочкова опровергла слухи о танцах без нижнего белья с Никитой Джигурдой на праздновании своего дня рождения. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:09
2023-01-24T13:09
шоубиз
анастасия волочкова
никита джигурда
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова опровергла слухи о танцах без нижнего белья с Никитой Джигурдой на праздновании своего дня рождения. Подписчики знаменитости неоднозначно отреагировали на пост. Одни раскритиковали танец артистки. Другие назвали Волочкову и Джигурду "идеальной парой".Несколько дней назад балерина поделилась роликом с празднования своего дня рождения. На видео видно, что Джигурда подхватил Волочкову на руки и закружил. По мнению некоторых пользователей Сети, на ней в тот момент не было нижнего белья. Ранее врачи напугали балерину результатами обследования после травмы. Однако знаменитость не озвучила свой диагноз.
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анастасия волочкова, никита джигурда
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда
13:09 24.01.2023
 
Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья

Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья с Джигурдой

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова опровергла слухи о танцах без нижнего белья с Никитой Джигурдой на праздновании своего дня рождения.
"Мы пока просто потанцевали. Да были на мне трусики! Просто телесного цвета и надетые шиворот-навыворот, чтобы не сглазили", – пошутила балерина в своей соцсети.
Подписчики знаменитости неоднозначно отреагировали на пост. Одни раскритиковали танец артистки.

"Танец пьяного лавочника", "Ролик с Джиугрдой просто потряс. Простите, но это канализация", "Аватар в корявом танце", "Балет, который мы заслужили", – высказались пользователи Сети.

Другие назвали Волочкову и Джигурду "идеальной парой".

"Они с Джигурдой – идеальная пара", "Нашли друг друга", "За Джигурду надо замуж выходить!", "Почему они еще не муж и жена?" – отреагировали подписчики.

Несколько дней назад балерина поделилась роликом с празднования своего дня рождения. На видео видно, что Джигурда подхватил Волочкову на руки и закружил. По мнению некоторых пользователей Сети, на ней в тот момент не было нижнего белья.
Ранее врачи напугали балерину результатами обследования после травмы. Однако знаменитость не озвучила свой диагноз.
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ШоубизАнастасия ВолочковаНикита Джигурда
 
 
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