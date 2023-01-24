https://ria.ru/20230124/volochkova-1847048514.html

Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья

Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья - РИА Новости, 24.01.2023

Волочкова ответила на слухи о танцах без нижнего белья

Анастасия Волочкова опровергла слухи о танцах без нижнего белья с Никитой Джигурдой на праздновании своего дня рождения. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:09

2023-01-24T13:09

2023-01-24T13:09

шоубиз

анастасия волочкова

никита джигурда

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова опровергла слухи о танцах без нижнего белья с Никитой Джигурдой на праздновании своего дня рождения. Подписчики знаменитости неоднозначно отреагировали на пост. Одни раскритиковали танец артистки. Другие назвали Волочкову и Джигурду "идеальной парой".Несколько дней назад балерина поделилась роликом с празднования своего дня рождения. На видео видно, что Джигурда подхватил Волочкову на руки и закружил. По мнению некоторых пользователей Сети, на ней в тот момент не было нижнего белья. Ранее врачи напугали балерину результатами обследования после травмы. Однако знаменитость не озвучила свой диагноз.

https://ria.ru/20230117/volochkova-1845485734.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, никита джигурда