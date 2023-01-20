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Врачи напугали Волочкову результатами обследования - РИА Новости, 20.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230120/volochkova-1846273036.html
Врачи напугали Волочкову результатами обследования
Врачи напугали Волочкову результатами обследования - РИА Новости, 20.01.2023
Врачи напугали Волочкову результатами обследования
Врачи напугали Анастасию Волочкову результатами УЗИ и рентгена. Балерина посетила клинику после травмы бедра. Она поделилась видео из кабинета доктора. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:51
2023-01-20T16:44
шоубиз
анастасия волочкова
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врачи напугали Анастасию Волочкову результатами УЗИ и рентгена. Балерина посетила клинику после травмы бедра. Она поделилась видео из кабинета доктора. Однако она не раскрыла поставленный диагноз. Несколько недель назад Волочкова пожаловалась на боль в связках в области бедра. По ее словам, причиной травмы послужили физические нагрузки в последние месяцы прошлого года. Тем не менее во время отдыха на Мальдивах балерина продолжила садиться на шпагат. Ранее артистка отреагировала на слухи о романе с таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что бывший любовник был не водителем, а владельцем парка элитных автомобилей.
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Александра Липатова
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анастасия волочкова, здоровье - общество
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Здоровье - Общество
14:51 20.01.2023 (обновлено: 16:44 20.01.2023)
 
Врачи напугали Волочкову результатами обследования

Врачи напугали Волочкову результатами УЗИ и рентгена после травмы

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врачи напугали Анастасию Волочкову результатами УЗИ и рентгена. Балерина посетила клинику после травмы бедра. Она поделилась видео из кабинета доктора.
© Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова и спортивный врач, ортопед-травматолог Зураб Орджоникидзе
Анастасия Волочкова и спортивный врач, ортопед-травматолог Зураб Орджоникидзе
1 из 2
Анастасия Волочкова и спортивный врач, ортопед-травматолог Зураб Орджоникидзе
© Анастасия Волочкова
© Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова на ренгене
Анастасия Волочкова на ренгене
2 из 2
Анастасия Волочкова на ренгене
© Анастасия Волочкова
1 из 2
Анастасия Волочкова и спортивный врач, ортопед-травматолог Зураб Орджоникидзе
© Анастасия Волочкова
2 из 2
Анастасия Волочкова на ренгене
© Анастасия Волочкова
"Я не думала, что диагноз УЗИ и рентгена будет таким страшным. Я не ожидала увидеть такой ужасный результат. Я рыдаю", – пожаловалась знаменитость в своей соцсети.
Однако она не раскрыла поставленный диагноз.
Несколько недель назад Волочкова пожаловалась на боль в связках в области бедра. По ее словам, причиной травмы послужили физические нагрузки в последние месяцы прошлого года. Тем не менее во время отдыха на Мальдивах балерина продолжила садиться на шпагат.
Ранее артистка отреагировала на слухи о романе с таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что бывший любовник был не водителем, а владельцем парка элитных автомобилей.
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября 2022, 13:55Шоубиз
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов
 
ШоубизАнастасия ВолочковаЗдоровье - Общество
 
 
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