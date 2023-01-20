Врачи напугали Волочкову результатами обследования

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врачи напугали Анастасию Волочкову результатами УЗИ и рентгена. Балерина посетила клинику после травмы бедра. Она поделилась видео из кабинета доктора. Однако она не раскрыла поставленный диагноз. Несколько недель назад Волочкова пожаловалась на боль в связках в области бедра. По ее словам, причиной травмы послужили физические нагрузки в последние месяцы прошлого года. Тем не менее во время отдыха на Мальдивах балерина продолжила садиться на шпагат. Ранее артистка отреагировала на слухи о романе с таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что бывший любовник был не водителем, а владельцем парка элитных автомобилей.
"Я не думала, что диагноз УЗИ и рентгена будет таким страшным. Я не ожидала увидеть такой ужасный результат. Я рыдаю", – пожаловалась знаменитость в своей соцсети.
Однако она не раскрыла поставленный диагноз.
Несколько недель назад Волочкова пожаловалась на боль в связках в области бедра. По ее словам, причиной травмы послужили физические нагрузки в последние месяцы прошлого года. Тем не менее во время отдыха на Мальдивах балерина продолжила садиться на шпагат.
Ранее артистка отреагировала на слухи о романе с таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что бывший любовник был не водителем, а владельцем парка элитных автомобилей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.