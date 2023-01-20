https://ria.ru/20230120/volochkova-1846273036.html

Врачи напугали Волочкову результатами обследования

Врачи напугали Волочкову результатами обследования - РИА Новости, 20.01.2023

Врачи напугали Волочкову результатами обследования

Врачи напугали Анастасию Волочкову результатами УЗИ и рентгена. Балерина посетила клинику после травмы бедра. Она поделилась видео из кабинета доктора. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:51

2023-01-20T14:51

2023-01-20T16:44

шоубиз

анастасия волочкова

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врачи напугали Анастасию Волочкову результатами УЗИ и рентгена. Балерина посетила клинику после травмы бедра. Она поделилась видео из кабинета доктора. Однако она не раскрыла поставленный диагноз. Несколько недель назад Волочкова пожаловалась на боль в связках в области бедра. По ее словам, причиной травмы послужили физические нагрузки в последние месяцы прошлого года. Тем не менее во время отдыха на Мальдивах балерина продолжила садиться на шпагат. Ранее артистка отреагировала на слухи о романе с таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что бывший любовник был не водителем, а владельцем парка элитных автомобилей.

https://ria.ru/20221102/volochkova-1828632450.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, здоровье - общество