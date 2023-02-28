https://ria.ru/20230228/ulyanovsk-1854906199.html

СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в Ульяновске

СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в Ульяновске - РИА Новости, 28.02.2023

СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в Ульяновске

Тела трех человек, в том числе шестимесячного ребенка, обнаружены в квартире в Ульяновске, следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:10

2023-02-28T17:10

2023-02-28T17:10

происшествия

ульяновск

ульяновская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Тела трех человек, в том числе шестимесячного ребенка, обнаружены в квартире в Ульяновске, следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по региону. По предварительным данным следствия, тела 36-летнего мужчины, 28-летней женщины и шестимесячного ребенка были обнаружены в одной из квартир на улице Терешковой в Ульяновске днем 28 февраля. По информации прокуратуры, скончался ребенок и его родители. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе малолетнего ребенка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. В СУСК РИА Новости отказались называть предварительную причину смерти. Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230228/sobaki-1854894254.html

https://ria.ru/20230228/ubiystva-1854847042.html

ульяновск

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)