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СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в Ульяновске
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в Ульяновске - РИА Новости, 28.02.2023
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в Ульяновске
Тела трех человек, в том числе шестимесячного ребенка, обнаружены в квартире в Ульяновске, следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:10
2023-02-28T17:10
2023-02-28T17:10
происшествия
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ульяновская область
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следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Тела трех человек, в том числе шестимесячного ребенка, обнаружены в квартире в Ульяновске, следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по региону. По предварительным данным следствия, тела 36-летнего мужчины, 28-летней женщины и шестимесячного ребенка были обнаружены в одной из квартир на улице Терешковой в Ульяновске днем 28 февраля. По информации прокуратуры, скончался ребенок и его родители. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе малолетнего ребенка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. В СУСК РИА Новости отказались называть предварительную причину смерти. Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в Ульяновске
СК возбудил уголовное дело после гибели шестимесячного ребенка и родителей в Ульяновске