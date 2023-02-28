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FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины - РИА Новости, 28.02.2023
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14:50 28.02.2023 (обновлено: 15:44 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855211.html
FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины
FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины - РИА Новости, 28.02.2023
FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины
За кулисами мнение западных политиков совершенно противоположно тому оптимизму, которым полны их публичные речи относительно перспектив Украины в конфликте с... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:50
2023-02-28T15:44
украина
киев
россия
в мире
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За кулисами мнение западных политиков совершенно противоположно тому оптимизму, которым полны их публичные речи относительно перспектив Украины в конфликте с Россией, пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."В Мюнхене все речи были о победе, которая однажды будет одержана. Но в частном порядке разговоры были гораздо более мрачными", — отметил автор материала.Как утверждает Уолт, многие политики на Западе довольно пессимистично смотрят на украинский конфликт, они не ожидают его скорого окончания и сомневаются, что Киев сможет оккупировать восточные территории, включая и Крым.Западу приходится поддерживать моральный дух общества, а это означает показывать оптимистичный настрой. Но, как указывает профессор, западные лидеры, обещая счастливый голливудский конец для Украины, могут поставить себя в невыгодное положение, если в итоге он никогда не случится.Ранее газета Financial Times сообщала, что в Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой.
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854837542.html
https://ria.ru/20230228/mir-1854814519.html
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украина, киев, россия, в мире, сша, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Россия, В мире, США, Вооруженные силы Украины
FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины

Американский профессор Уолт: западные страны осознали плачевное положение Украины

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За кулисами мнение западных политиков совершенно противоположно тому оптимизму, которым полны их публичные речи относительно перспектив Украины в конфликте с Россией, пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
Мюнхене все речи были о победе, которая однажды будет одержана. Но в частном порядке разговоры были гораздо более мрачными", — отметил автор материала.
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Как утверждает Уолт, многие политики на Западе довольно пессимистично смотрят на украинский конфликт, они не ожидают его скорого окончания и сомневаются, что Киев сможет оккупировать восточные территории, включая и Крым.
«

"Все более яростные призывы к поставкам более смертоносного вооружения, такого как танки, артиллерия, армейские тактические ракетные комплексы и истребители, могут отражать понимание того, что Украина находится в худшем положении, чем сообщается в СМИ", — продолжил обозреватель.

Западу приходится поддерживать моральный дух общества, а это означает показывать оптимистичный настрой. Но, как указывает профессор, западные лидеры, обещая счастливый голливудский конец для Украины, могут поставить себя в невыгодное положение, если в итоге он никогда не случится.
«

"Если в феврале 2024 года конфликт все еще будет находиться в состоянии жестокого тупика, а Украина и дальше будет разрушаться, то Байден столкнется с давлением, требующим либо сделать больше, либо искать другую стратегию. Учитывая его обещания, все, кроме полной победы, будет расцениваться как провал", — подытожил Уолт

Ранее газета Financial Times сообщала, что в Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой.
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