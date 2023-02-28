FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины
Американский профессор Уолт: западные страны осознали плачевное положение Украины
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За кулисами мнение западных политиков совершенно противоположно тому оптимизму, которым полны их публичные речи относительно перспектив Украины в конфликте с Россией, пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
"В Мюнхене все речи были о победе, которая однажды будет одержана. Но в частном порядке разговоры были гораздо более мрачными", — отметил автор материала.
Как утверждает Уолт, многие политики на Западе довольно пессимистично смотрят на украинский конфликт, они не ожидают его скорого окончания и сомневаются, что Киев сможет оккупировать восточные территории, включая и Крым.
«
"Все более яростные призывы к поставкам более смертоносного вооружения, такого как танки, артиллерия, армейские тактические ракетные комплексы и истребители, могут отражать понимание того, что Украина находится в худшем положении, чем сообщается в СМИ", — продолжил обозреватель.
Западу приходится поддерживать моральный дух общества, а это означает показывать оптимистичный настрой. Но, как указывает профессор, западные лидеры, обещая счастливый голливудский конец для Украины, могут поставить себя в невыгодное положение, если в итоге он никогда не случится.
«
"Если в феврале 2024 года конфликт все еще будет находиться в состоянии жестокого тупика, а Украина и дальше будет разрушаться, то Байден столкнется с давлением, требующим либо сделать больше, либо искать другую стратегию. Учитывая его обещания, все, кроме полной победы, будет расцениваться как провал", — подытожил Уолт
Ранее газета Financial Times сообщала, что в Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой.