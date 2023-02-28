https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855211.html

FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины

FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины - РИА Новости, 28.02.2023

FP: на Западе признали правду о плачевном состоянии Украины

За кулисами мнение западных политиков совершенно противоположно тому оптимизму, которым полны их публичные речи относительно перспектив Украины в конфликте с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:50

2023-02-28T14:50

2023-02-28T15:44

украина

киев

россия

в мире

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За кулисами мнение западных политиков совершенно противоположно тому оптимизму, которым полны их публичные речи относительно перспектив Украины в конфликте с Россией, пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."В Мюнхене все речи были о победе, которая однажды будет одержана. Но в частном порядке разговоры были гораздо более мрачными", — отметил автор материала.Как утверждает Уолт, многие политики на Западе довольно пессимистично смотрят на украинский конфликт, они не ожидают его скорого окончания и сомневаются, что Киев сможет оккупировать восточные территории, включая и Крым.Западу приходится поддерживать моральный дух общества, а это означает показывать оптимистичный настрой. Но, как указывает профессор, западные лидеры, обещая счастливый голливудский конец для Украины, могут поставить себя в невыгодное положение, если в итоге он никогда не случится.Ранее газета Financial Times сообщала, что в Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854837542.html

https://ria.ru/20230228/mir-1854814519.html

украина

киев

россия

сша

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украина, киев, россия, в мире, сша, вооруженные силы украины