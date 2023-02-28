https://ria.ru/20230228/tseny-1854773571.html

Россия понизила цены на продукты, поставляемые в Мали

Россия понизила цены на продукты, поставляемые в Мали - РИА Новости, 28.02.2023

Россия понизила цены на продукты, поставляемые в Мали

Россия снизила на 20% цены на некоторые продукты, поставляемые в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:08

2023-02-28T10:08

2023-02-28T10:26

мали

россия

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Россия снизила на 20% цены на некоторые продукты, поставляемые в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Россия хорошо понимает проблемы, с которыми столкнулась Мали. С самого начала она снизила цену на некоторые из этих продуктов на 20% на фоне колебаний цен во всех частях мира. Это служит доказательством нашей дружбы", - сказал Маига.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/mali-1854772119.html

мали

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мали, россия