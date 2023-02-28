https://ria.ru/20230228/tseny-1854773571.html
Россия понизила цены на продукты, поставляемые в Мали
Россия понизила цены на продукты, поставляемые в Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Россия понизила цены на продукты, поставляемые в Мали
Россия снизила на 20% цены на некоторые продукты, поставляемые в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:08
2023-02-28T10:08
2023-02-28T10:26
мали
россия
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Россия снизила на 20% цены на некоторые продукты, поставляемые в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Россия хорошо понимает проблемы, с которыми столкнулась Мали. С самого начала она снизила цену на некоторые из этих продуктов на 20% на фоне колебаний цен во всех частях мира. Это служит доказательством нашей дружбы", - сказал Маига.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/mali-1854772119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия
Россия понизила цены на продукты, поставляемые в Мали
Премьер Маига: Россия понизила на 20 процентов цены на продукты, поставляемые в Мали
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Россия снизила на 20% цены на некоторые продукты, поставляемые в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
"Россия хорошо понимает проблемы, с которыми столкнулась Мали. С самого начала она снизила цену на некоторые из этих продуктов на 20% на фоне колебаний цен во всех частях мира. Это служит доказательством нашей дружбы", - сказал Маига.
Премьер Мали призвал другие страны брать пример с России