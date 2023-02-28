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В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов - РИА Новости, 28.02.2023
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14:53 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/terroristy-1854856242.html
В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов
В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов - РИА Новости, 28.02.2023
В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов
Запрещенные в РФ батальон Челебиджихана* и Партия исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ*) включены в перечень террористов и экстремистов, следует из... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:53
2023-02-28T14:53
россия
пивт
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
таджикистан
республика крым
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Запрещенные в РФ батальон Челебиджихана* и Партия исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ*) включены в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра Росфинмониторинга. Верховный суд РФ 1 июня 2022 года по иску Генпрокуратуры признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Он был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. В создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России, деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ. В сентябре 2022 года Верховный суд признал террористической и запретил в России Партию исламского возрождения Таджикистана*. До 2015 года ПИВТ* была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве, ее ряды насчитывали 45 тысяч членов. За участие руководства ПИВТ* в попытке вооруженного переворота в Таджикистане в том же году 14 членов партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, двое осуждены пожизненно. ПИВТ* уже признана террористической организацией в Таджикистане, а также включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций в ШОС.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230206/legion-1850033539.html
https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html
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таджикистан
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россия, пивт, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, таджикистан, республика крым
Россия, ПИВТ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Таджикистан, Республика Крым
В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов

В России батальон Челебиджихана и таджикских исламистов включили в перечень террористов

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Запрещенные в РФ батальон Челебиджихана* и Партия исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ*) включены в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра Росфинмониторинга.
«

"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана*. Партия исламского возрождения Таджикистана"*, - сообщается в обновленной базе ведомства.

Верховный суд РФ 1 июня 2022 года по иску Генпрокуратуры признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Он был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
В создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.
По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России, деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В сентябре 2022 года Верховный суд признал террористической и запретил в России Партию исламского возрождения Таджикистана*.
До 2015 года ПИВТ* была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве, ее ряды насчитывали 45 тысяч членов. За участие руководства ПИВТ* в попытке вооруженного переворота в Таджикистане в том же году 14 членов партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, двое осуждены пожизненно.
ПИВТ* уже признана террористической организацией в Таджикистане, а также включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций в ШОС.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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25 января, 17:41
 
РоссияПИВТФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияТаджикистанРеспублика Крым
 
 
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