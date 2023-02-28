https://ria.ru/20230228/terroristy-1854856242.html

В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов

В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов - РИА Новости, 28.02.2023

В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов

Запрещенные в РФ батальон Челебиджихана* и Партия исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ*) включены в перечень террористов и экстремистов, следует из... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:53

2023-02-28T14:53

2023-02-28T14:53

россия

пивт

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

таджикистан

республика крым

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Запрещенные в РФ батальон Челебиджихана* и Партия исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ*) включены в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра Росфинмониторинга. Верховный суд РФ 1 июня 2022 года по иску Генпрокуратуры признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Он был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. В создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России, деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ. В сентябре 2022 года Верховный суд признал террористической и запретил в России Партию исламского возрождения Таджикистана*. До 2015 года ПИВТ* была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве, ее ряды насчитывали 45 тысяч членов. За участие руководства ПИВТ* в попытке вооруженного переворота в Таджикистане в том же году 14 членов партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, двое осуждены пожизненно. ПИВТ* уже признана террористической организацией в Таджикистане, а также включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций в ШОС.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230206/legion-1850033539.html

https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, пивт, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, таджикистан, республика крым