В России внесли батальон Челебиджихана* и ПИВТ* в перечень террористов
В России батальон Челебиджихана и таджикских исламистов включили в перечень террористов
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Запрещенные в РФ батальон Челебиджихана* и Партия исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ*) включены в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра Росфинмониторинга.
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"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана*. Партия исламского возрождения Таджикистана"*, - сообщается в обновленной базе ведомства.
Верховный суд РФ 1 июня 2022 года по иску Генпрокуратуры признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Он был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
В создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.
По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России, деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ.
В сентябре 2022 года Верховный суд признал террористической и запретил в России Партию исламского возрождения Таджикистана*.
До 2015 года ПИВТ* была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве, ее ряды насчитывали 45 тысяч членов. За участие руководства ПИВТ* в попытке вооруженного переворота в Таджикистане в том же году 14 членов партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, двое осуждены пожизненно.
ПИВТ* уже признана террористической организацией в Таджикистане, а также включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций в ШОС.
* Террористическая организация, запрещенная в России.