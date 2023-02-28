https://ria.ru/20230228/sudno-1854809332.html

Первое прогулочное судно на водородном топливе заложили в Татарстане

Первое прогулочное судно на водородном топливе заложили в Татарстане - РИА Новости, 28.02.2023

Первое прогулочное судно на водородном топливе заложили в Татарстане

Корпуса первого в России инновационного прогулочно-экскурсионного судна на водородном топливе и двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:10

2023-02-28T12:10

2023-02-28T12:10

республика татарстан

технологии

россия

рустам минниханов

муса джалиль (муса джалилов)

зеленодольский завод имени а. м. горького

республика татарстан (татарстан)

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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 28 фев – РИА Новости. Корпуса первого в России инновационного прогулочно-экскурсионного судна на водородном топливе и двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор - 2020" заложили на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Договор о строительстве первого в России судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах был подписан между АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" 15 сентября 2022 года в рамках Петербургского международного газового форума. "Татарстан богат водными ресурсами, которые составляют порядка 6,5% всей площади нашей республики… Протяженность внутренних водных путей республики превышает 1 тысячу километров. Реки формируют логистический, туристический, рекреационный потенциал республики. Наша задача - реализовать его в полном объеме за счет расширения речного флота", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки судов. Минниханов отметил, что, расширяя флот, Татарстан увеличивает туристический поток, соединяет скоростными речными магистралями населенные пункты республики, снижает нагрузку на дорожную сеть. По инициативе заводчан новые "Метеоры" получат имена Героев Советского Союза Михаила Девятаева и Мусы Джалиля. Инновационное прогулочно-экскурсионное судно на водородном топливе проекта 00393 разработано Крыловским государственным научным центром (ЦКБ "Балтсудопроект"). Пассажировместимость судна составляет 10 человек, экипаж - два человека. Длина - 15,4 метра, ширина - около 3,3 метра, скорость на тихой воде - до 12 километров в час. Судно способно совершать рейсы продолжительностью до 5 часов. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", разработки проектного бюро "Си Тех", обладают рядом преимуществ относительно уже существующих подобных судов и отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности. Они оснащены принципиально новой самостабилизирующейся крыльевой системой, инновационным преимуществом которой являются, в частности, увеличение на 20-30% мореходности, снижение на 40-50% перегрузок и ускорений при движении на волне, уменьшение времени и мощности выхода на крыло. Салон на 124 пассажира оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью Wi-Fi. Особое внимание уделено созданию условий для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Экипаж судна - семь человек, оно способно развивать скорость на тихой воде -до 77 километров в час, продолжительность рейса - до 13 часов. АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" группы компаний ХК "Ак Барс") производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за более чем 125-летнюю историю построено свыше 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.

https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html

https://ria.ru/20230227/nakhimov-1854515850.html

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851481715.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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технологии, россия, рустам минниханов, муса джалиль (муса джалилов), зеленодольский завод имени а. м. горького, республика татарстан (татарстан)