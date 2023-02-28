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США выразили поддержку политическим реформам Токаева - РИА Новости, 28.02.2023
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17:35 28.02.2023 (обновлено: 17:39 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ssha-1854914178.html
США выразили поддержку политическим реформам Токаева
США выразили поддержку политическим реформам Токаева - РИА Новости, 28.02.2023
США выразили поддержку политическим реформам Токаева
США поддерживают программу реформ политической системы Казахстана, которую представил президент страны Касым-Жомарт Токаев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:35
2023-02-28T17:39
в мире
казахстан
сша
касым-жомарт токаев
государственный департамент сша
энтони блинкен
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США поддерживают программу реформ политической системы Казахстана, которую представил президент страны Касым-Жомарт Токаев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "США решительно поддерживают программу реформ, которую президент Токаев объявил в марте прошлого года", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Казахстане по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Он заявил, что Вашингтон с нетерпением ждет шагов со стороны казахского правительства по реализации данных реформ, а именно расширения участия общественности в политических процессах, увеличения подотчетности правительства, сокращения числа случаев коррупции, ограничения сроков нахождения президента у власти и защиты прав человека. По мнению Блинкена, проведение данных реформ способствует привлечению иностранных инвесторов. Госдеп также сообщил, что глава американского внешнеполитического ведомства выразил приверженность Вашингтона суверенности, независимости и территориальной целостности Казахстана. В марте прошлого года Токаев в ходе послания народу представил программу комплексной модернизации политической системы страны, одно из направлений которой - переформатирование представительной ветви власти. Глава государства предложил наделить мажилис правом принимать законы. По его словам, учитывая, что сенат имеет право принимать или не принимать одобренные мажилисом законопроекты, у нижней палаты фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты. Для формирования более сбалансированной парламентской системы, как заявил президент, необходимо пересмотреть эту практику. Токаев посчитал целесообразным ввести в законодательство норму, предполагающую право сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом. Эти предложения Токаева вошли в пакет поправок в конституцию, которые поддержали казахстанцы на референдуме 5 июня. Для их практической реализации возникла необходимость изменить в том числе регламент парламента, который устанавливает условия и порядок проведения заседаний палат, формирования совместных органов парламента и организации их деятельности, а также осуществления полномочий депутатов и должностных лиц законодательного органа.
https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854649431.html
https://ria.ru/20230228/petreus-1854800131.html
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в мире, казахстан, сша, касым-жомарт токаев, государственный департамент сша, энтони блинкен
В мире, Казахстан, США, Касым-Жомарт Токаев, Государственный департамент США, Энтони Блинкен
США выразили поддержку политическим реформам Токаева

Блинкен: США поддерживают политические реформы в Казахстане, представленные Токаевым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт
Президент Казахстана Касым-Жомарт - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт. Архивное фото
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США поддерживают программу реформ политической системы Казахстана, которую представил президент страны Касым-Жомарт Токаев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США решительно поддерживают программу реформ, которую президент Токаев объявил в марте прошлого года", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Казахстане по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.
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Он заявил, что Вашингтон с нетерпением ждет шагов со стороны казахского правительства по реализации данных реформ, а именно расширения участия общественности в политических процессах, увеличения подотчетности правительства, сокращения числа случаев коррупции, ограничения сроков нахождения президента у власти и защиты прав человека.
По мнению Блинкена, проведение данных реформ способствует привлечению иностранных инвесторов.
Госдеп также сообщил, что глава американского внешнеполитического ведомства выразил приверженность Вашингтона суверенности, независимости и территориальной целостности Казахстана.
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В марте прошлого года Токаев в ходе послания народу представил программу комплексной модернизации политической системы страны, одно из направлений которой - переформатирование представительной ветви власти. Глава государства предложил наделить мажилис правом принимать законы. По его словам, учитывая, что сенат имеет право принимать или не принимать одобренные мажилисом законопроекты, у нижней палаты фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты. Для формирования более сбалансированной парламентской системы, как заявил президент, необходимо пересмотреть эту практику. Токаев посчитал целесообразным ввести в законодательство норму, предполагающую право сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом.
Эти предложения Токаева вошли в пакет поправок в конституцию, которые поддержали казахстанцы на референдуме 5 июня. Для их практической реализации возникла необходимость изменить в том числе регламент парламента, который устанавливает условия и порядок проведения заседаний палат, формирования совместных органов парламента и организации их деятельности, а также осуществления полномочий депутатов и должностных лиц законодательного органа.
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В миреКазахстанСШАКасым-Жомарт ТокаевГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен
 
 
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