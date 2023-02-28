https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854972844.html

Спецоперация, 28 февраля: Минобороны сообщило о готовящейся провокации США

Спецоперация, 28 февраля: Минобороны сообщило о готовящейся провокации США - РИА Новости, 28.02.2023

Спецоперация, 28 февраля: Минобороны сообщило о готовящейся провокации США

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается расколоть российское общество; США... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T21:22

2023-02-28T21:22

2023-02-28T21:38

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

украина

нато

игорь кириллов

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается расколоть российское общество; США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов; Москва пока исходит из невозможности для Киева де-юре вести переговоры с ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ход спецоперацииФСБ должна сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в СВО сотрудников службы, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. Он также поблагодарил всех сотрудников службы, особенно тех, кто действовал на переднем крае в зоне спецоперации. Также российский президент заявил, что органы ФСБ в ходе специальной военной операции получили такой же бесценный опыт, как и армия. Он также заявил, что в рядах ФСБ есть потери в ходе СВО. Российско-украинский участок государственной границы РФ должен быть под особым контролем пограничников ФСБ, также заявил президент. В ходе коллегии он также заявил, что нужно пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается расколоть российское общество. США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию, заявил во вторник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. В Вашингтоне, добавил он, рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине. Кириллов добавил, что в Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой, ранее подобные боеприпасы модернизировали в США под поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ. Запад ошибочно рассчитывает на успешную химпровокацию в ходе боев на Украине - Минобороны РФ способно достоверно установить страну-производитель химиката, также заявил он. Пленный украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал РИА Новости, что в плену встретил отца, и теперь они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который формируется из бывших украинских военных. Москва пока исходит из невозможности для Киева де-юре вести переговоры с ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы. Приостановка участия России в ДСНВ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для возвращения к теме участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, к пониманию озабоченности России собственной безопасностью, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также заявил, что США для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Приостановка участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не приведет к существенным изменениям в вопросе двусторонних инспекций, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. Падения беспилотников Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Беспилотник упал в районе Коломны, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, БПЛА упал вблизи газораспределительной станции возле подмосковной Коломны, жертв и разрушений нет. Упавший близ подмосковной Коломны беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Санкции против России Япония ввела санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ: начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и Бориса Рапопорта, следует из заявления МИД страны. Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, также заявили в ведомстве. Среди организаций, чьи счета замораживает Япония, НПО "Квант", компании "Лахта парк" и "Лахта Плаза", АО "Петровский электромеханический завод "Молот", Саратовский радиоприборный завод, Завод Кулакова, АО НИИ Мортеплотехники, Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "Электротяга", Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП), Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), ЦМКБ "Алмаз", Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, КБ "Вымпел", "Судоэкспорт", морское бюро машиновстроения "Малахит", "Красное Сормово" и другие. В число попавших под санкции Токио вошли также "Росбанк" и группа "Вагнер", в отношении которой введены экспортные ограничения. В списке также оказалась Федеральный центр двойных технологий "Союз", Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича, холдинговая компания "Ак Барс", Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (Южно-Сахалинск), компания "Системы биологического синтеза", Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, компания Kraftway, НПК "Оптолинк" и другие. В числе попавших под санкции заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, Александр Харичев и Борис Рапопорт из администрации президента России, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооружённых сил России Роберт Баранов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие. Штурм Артемовска Танки Leopard замечены в районе Артемовска, и это такая же цель для российских военных, как и другая боевая техника противника, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он также отметил, что Артемовск потерян для Украины, вопрос стоит только в дате, когда произойдет взятие города. Киев перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ситуация в районе Артемовска (украинское название Бахмут) крайне напряженная, штурмовые бригады пытаются окружить город, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске. Корреспонденты РИА Новости во время штурма Артемовска подразделениями группы "Вагнер" помогли эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий. Интервью Пескова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что решения, касающиеся соцгарантий для бойцов из частных военных компаний, участвующих в спецоперации, будут приниматься в ближайшее время. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании. "Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем", - сказал Песков в интервью "Известиям". Он также рассказал, что страны НАТО, превратившись в участников конфликта на Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в сутки работает против России. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции из многих источников. Пресс-секретарь президента также заявил, что российское общество консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом. Он также отметил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России.

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https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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