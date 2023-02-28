https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html

США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны

США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023

США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны

США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсичных веществ, обвинив в этом Россию, заявил на брифинге начальник войск радиационной,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:03

2023-02-28T08:03

2023-02-28T14:18

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсичных веществ, обвинив в этом Россию, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов. "Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества "Би-Зет", — указал он.Как сообщил генерал, Министерство обороны получило информацию, что 10 февраля в город Краматорск на контролируемой Киевом части ДНР прибыл поезд с химическими веществами, сопровождаемый группой иностранцев."Вагон (с грузом химвеществ. — Прим. ред.) был отцеплен и отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода имени Куйбышева, где под контролем сотрудников Службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов", — сообщил Кириллов.Груз состоял из 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химопасности, надпись "Би-Зет" и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись "Си-Эс-Райот", три — "Си-Ар-Райот", с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, указывающей на вещества раздражающего действия.Химикаты погрузили на американские броневики и отправили к линии боевого соприкосновения.Кроме того, в Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой. Ранее такие снаряды модернизировали в США под поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ, объяснил военачальник.Снаряды разгружали ночью на пригородной платформе, а на вагонах были надписи "Стройматериалы" и "Цемент".Также НАТО спланировала поставку на Украину крупной партии средств защиты, рассказал Кириллов."Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман — 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам — три миллиона таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона — 750 тысяч флаконов", — уточнил он.Как отметил военачальник, США рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование провокации. По плану Штатов, в таком случае реальные организаторы и исполнители смогут избежать ответственности, а вину возложат на Россию.Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) вещество "Би-Зет" является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО.Это вещество вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти."США заявили о полном уничтожении запасов "Би-Зет" еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены. Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров "Би-Зет" на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год", — отметил военачальник. По словам генерала, "Би-Зет" — табельное отравляющее вещество армии США, широко применявшееся Штатами во время Вьетнамской войны. Кроме того, Вашингтон и его союзники неоднократно использовали боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, во время военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии.Военачальник также назвал ошибочной уверенность Запада, что из-за военных действий такая провокация может пройти успешно для США и их союзников.По его словам, развернутые в районе проведения спецоперации российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. Кроме того, аналитические возможности российских химлабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного вещества, но и страну-производителя."Так, например, широко известна <...> информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии", — уточнил Кириллов.Генерал добавил, что Минобороны продолжит работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.При этом он также обратил внимание, что западные страны регулярно заявляют о возможности применения Россией оружия массового поражения, но сами США уже не раз реализовывали такие проекты.Кириллов напомнил, как пробирка со "стиральным порошком" в руках госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны, а также об ударах американцев по Сирии после постановочных съемок о якобы применении химоружия.Кириллов напомнил, что никто до настоящего времени не понес ответственности за эти преступления.

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Брифинг начальника войск РХБЗ И.Кириллова В случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены МО РФ и наказаны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине. 2023-02-28T08:03 true PT7M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, джон салливан, игорь кириллов, войска рхбз