https://ria.ru/20230228/sapsan-1854838760.html

Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД тринадцать "Сапсанов"

Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД тринадцать "Сапсанов" - РИА Новости, 28.02.2023

Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД тринадцать "Сапсанов"

Арбитражный суд Москвы по иску ОАО "Российские железные дороги" признал незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:39

2023-02-28T13:39

2023-02-28T13:39

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происшествия

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сапсан

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ОАО "Российские железные дороги" признал незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" и обязал дочернюю структуру немецкого концерна Siemens исполнить этот договор от 7 июня 2019 года, следует из опубликованного решения суда. Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалась пустить на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки). Но в октябре 2022 года Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда. Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США и ЕС противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам". Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что эти санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, ржд, siemens, россия, происшествия, экономика, сапсан