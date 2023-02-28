https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854896300.html

США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен

США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.02.2023

США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не раздумывая будет принимать меры против китайских компаний и физических лиц, оказывающих военную... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:46

2023-02-28T16:46

2023-02-28T16:46

в мире

россия

украина

китай

энтони блинкен

санкции в отношении россии

сша

казахстан

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не раздумывая будет принимать меры против китайских компаний и физических лиц, оказывающих военную поддержку РФ или нарушающих санкции. "Мы очень четко предупредили Китай о последствиях такой поддержки (передачи летального оружия - ред.). Мы, не колеблясь, будем нацеливаться на компании и физические лица, которые нарушают наши санкции или иным образом поддерживают РФ (в конфликте на Украине - ред.)", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Казахстане. Ранее Блинкен уже предупреждал Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854884903.html

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html

россия

украина

китай

сша

казахстан

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в мире, россия, украина, китай, энтони блинкен, санкции в отношении россии, сша, казахстан