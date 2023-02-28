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США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.02.2023
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16:46 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854896300.html
США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен
США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.02.2023
США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не раздумывая будет принимать меры против китайских компаний и физических лиц, оказывающих военную... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:46
2023-02-28T16:46
в мире
россия
украина
китай
энтони блинкен
санкции в отношении россии
сша
казахстан
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не раздумывая будет принимать меры против китайских компаний и физических лиц, оказывающих военную поддержку РФ или нарушающих санкции. "Мы очень четко предупредили Китай о последствиях такой поддержки (передачи летального оружия - ред.). Мы, не колеблясь, будем нацеливаться на компании и физические лица, которые нарушают наши санкции или иным образом поддерживают РФ (в конфликте на Украине - ред.)", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Казахстане. Ранее Блинкен уже предупреждал Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854884903.html
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в мире, россия, украина, китай, энтони блинкен, санкции в отношении россии, сша, казахстан
В мире, Россия, Украина, Китай, Энтони Блинкен, Санкции в отношении России, США, Казахстан
США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен

Блинкен: США не колеблясь примут меры против компаний и физлиц КНР за поддержку России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не раздумывая будет принимать меры против китайских компаний и физических лиц, оказывающих военную поддержку РФ или нарушающих санкции.
"Мы очень четко предупредили Китай о последствиях такой поддержки (передачи летального оружия - ред.). Мы, не колеблясь, будем нацеливаться на компании и физические лица, которые нарушают наши санкции или иным образом поддерживают РФ (в конфликте на Украине - ред.)", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Казахстане.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций
Вчера, 16:19
Ранее Блинкен уже предупреждал Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 10:46
 
В миреРоссияУкраинаКитайЭнтони БлинкенСанкции в отношении РоссииСШАКазахстан
 
 
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