https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854884903.html
Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций
Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций - РИА Новости, 28.02.2023
Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций
Казахстан тесно работает с США по вопросам избежания попадания казахстанского бизнеса или отраслей под вторичные санкции Запада, сообщил вице-премьер, министр... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:19
2023-02-28T16:19
2023-02-28T16:19
казахстан
сша
центральная азия
мухтар тлеуберди
санкции
санкции в отношении россии
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АСТАНА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан тесно работает с США по вопросам избежания попадания казахстанского бизнеса или отраслей под вторичные санкции Запада, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. "Американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о возможных кейсах, по которым, возможно, будут применены вторичные санкции. На сегодня у нас ни одной казахстанской компании или сектора, которые бы находились под вторичными санкциями", - сказал он на брифинге по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.
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казахстан, сша, центральная азия, мухтар тлеуберди, санкции, санкции в отношении россии
Казахстан, США, Центральная Азия, Мухтар Тлеуберди, Санкции, Санкции в отношении России
Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций
Глава МИД Тлеуберди: Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций