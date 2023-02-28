https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854884903.html

Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций

Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций - РИА Новости, 28.02.2023

Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций

Казахстан тесно работает с США по вопросам избежания попадания казахстанского бизнеса или отраслей под вторичные санкции Запада, сообщил вице-премьер, министр... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:19

2023-02-28T16:19

2023-02-28T16:19

казахстан

сша

центральная азия

мухтар тлеуберди

санкции

санкции в отношении россии

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АСТАНА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан тесно работает с США по вопросам избежания попадания казахстанского бизнеса или отраслей под вторичные санкции Запада, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. "Американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о возможных кейсах, по которым, возможно, будут применены вторичные санкции. На сегодня у нас ни одной казахстанской компании или сектора, которые бы находились под вторичными санкциями", - сказал он на брифинге по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

https://ria.ru/20230228/blinken-1854820189.html

казахстан

сша

центральная азия

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казахстан, сша, центральная азия, мухтар тлеуберди, санкции, санкции в отношении россии