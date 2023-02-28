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Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним - РИА Новости, 28.02.2023
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10:46 28.02.2023 (обновлено: 13:08 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html
Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним
Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним - РИА Новости, 28.02.2023
Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним
Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС, заявил РИА Новости депутат европейского парламента от Франции Тьерри... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:46
2023-02-28T13:08
россия
тьерри мариани
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС, заявил РИА Новости депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. "Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными", — считает политик.По его словам, между членами сообщества есть противоречия по поводу поставок газа, эту тему "особенно избегают" Австрия, Венгрия и Словакия. Кроме того, есть вопросы, о которых, как утверждает Мариани, в Брюсселе публично не говорят, — например, гражданская атомная энергетика. Собеседник агентства напомнил, что Европа импортирует 19,7 процента своего урана из России, а 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять европейских стран. Политик добавил, что безопасность их обслуживания может обеспечить только "Росатом". "Американцев также очень смущает тот факт, что 16% ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России, а также 30% из Казахстана и Узбекистана, что близко к позиции России. Почти половина урана, используемого США, поступает из России: немного неловко для Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа", — заявил Мариани.По его мнению, больше не осталось сфер, где Брюссель может ввести санкции, а объявление десятого пакета "с опозданием" — "признание провала и беспомощности" Европы. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html
https://ria.ru/20230227/vengriya-1854491305.html
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россия, тьерри мариани, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Тьерри Мариани, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним

Евродепутат Мариани: десятый пакет санкций может стать последним из-за разногласий в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС, заявил РИА Новости депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.
"Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными", — считает политик.
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По его словам, между членами сообщества есть противоречия по поводу поставок газа, эту тему "особенно избегают" Австрия, Венгрия и Словакия.
Кроме того, есть вопросы, о которых, как утверждает Мариани, в Брюсселе публично не говорят, — например, гражданская атомная энергетика. Собеседник агентства напомнил, что Европа импортирует 19,7 процента своего урана из России, а 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять европейских стран. Политик добавил, что безопасность их обслуживания может обеспечить только "Росатом".
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"Американцев также очень смущает тот факт, что 16% ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России, а также 30% из Казахстана и Узбекистана, что близко к позиции России. Почти половина урана, используемого США, поступает из России: немного неловко для Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа", — заявил Мариани.
По его мнению, больше не осталось сфер, где Брюссель может ввести санкции, а объявление десятого пакета "с опозданием" — "признание провала и беспомощности" Европы.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
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РоссияТьерри МарианиЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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