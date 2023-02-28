https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html

Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним

Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним - РИА Новости, 28.02.2023

Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним

Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС, заявил РИА Новости депутат европейского парламента от Франции Тьерри... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:46

2023-02-28T10:46

2023-02-28T13:08

россия

тьерри мариани

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС, заявил РИА Новости депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. "Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными", — считает политик.По его словам, между членами сообщества есть противоречия по поводу поставок газа, эту тему "особенно избегают" Австрия, Венгрия и Словакия. Кроме того, есть вопросы, о которых, как утверждает Мариани, в Брюсселе публично не говорят, — например, гражданская атомная энергетика. Собеседник агентства напомнил, что Европа импортирует 19,7 процента своего урана из России, а 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять европейских стран. Политик добавил, что безопасность их обслуживания может обеспечить только "Росатом". "Американцев также очень смущает тот факт, что 16% ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России, а также 30% из Казахстана и Узбекистана, что близко к позиции России. Почти половина урана, используемого США, поступает из России: немного неловко для Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа", — заявил Мариани.По его мнению, больше не осталось сфер, где Брюссель может ввести санкции, а объявление десятого пакета "с опозданием" — "признание провала и беспомощности" Европы. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html

https://ria.ru/20230227/vengriya-1854491305.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854703843.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, тьерри мариани, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика