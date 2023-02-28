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Абрамченко поручила проработать ограничения экспорта части рыбной продукции - РИА Новости, 28.02.2023
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15:44 28.02.2023 (обновлено: 19:15 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ryba-1854872239.html
Абрамченко поручила проработать ограничения экспорта части рыбной продукции
Абрамченко поручила проработать ограничения экспорта части рыбной продукции - РИА Новости, 28.02.2023
Абрамченко поручила проработать ограничения экспорта части рыбной продукции
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу РФ проработать целесообразность введения ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:44
2023-02-28T19:15
виктория абрамченко
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу РФ проработать целесообразность введения ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки с целью поддержки внутреннего рынка, следует из протокола совещания у вице-премьера, с которым ознакомилось РИА Новости (его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера)."Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием рыбохозяйственных ассоциаций (союзов) представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о целесообразности введения дополнительных ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки", - говорится в протоколе.К рыбной продукции низкой степени переработки относится мороженая рыба или потрошенная рыба - с головой или без головы - то есть прошедшая минимальную обработку, а также свежая рыба.Как следует из протокола, в ходе совещания обсуждался проект распоряжения кабмина по перечню видов рыбной продукции, при производстве которой может быть предоставлен вычет по уплате налоговых сборов. Этот список поручено доработать и представить обоснования поддержки предприятий - с целью включения в него высокомаржинальной рыбной продукции, поставляемой преимущественно на экспорт, а также иных видов водных биологических ресурсов, которые будут направляться на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Кроме того, необходимо оценить выпадающие доходы бюджета и влияние этого документа на обеспечение внутреннего рынка рыбной продукцией.Согласно протоколу, Минсельхозу РФ поручено доработать проект распоряжения и обосновывающие материалы к нему, и внести его до 16 марта в правительство РФ. В свою очередь Росрыболовству поручено представить до 3 марта расчеты об объемах доходов субъектов РФ от уплаты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, объемах недополученных такими регионами доходов "при введении вычетов при производстве продукции глубокой степени переработки, включаемой в проект распоряжения, и бенефициарах указанных вычетов".Также Росрыболовство до 16 марта должно представить в кабмин справочную информацию о количестве получателей вычетов и объемах выпадающих бюджетных доходов в случае предоставления таких налоговых вычетов.
https://ria.ru/20221214/produkty-1838616359.html
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виктория абрамченко, россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Виктория Абрамченко, Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Абрамченко поручила проработать ограничения экспорта части рыбной продукции

Абрамченко поручила проработать вопрос ограничений на экспорт части рыбной продукции

© Fotolia / Terence MendozaСельдь
Сельдь - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Fotolia / Terence Mendoza
Сельдь. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу РФ проработать целесообразность введения ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки с целью поддержки внутреннего рынка, следует из протокола совещания у вице-премьера, с которым ознакомилось РИА Новости (его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера).
"Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием рыбохозяйственных ассоциаций (союзов) представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о целесообразности введения дополнительных ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки", - говорится в протоколе.
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К рыбной продукции низкой степени переработки относится мороженая рыба или потрошенная рыба - с головой или без головы - то есть прошедшая минимальную обработку, а также свежая рыба.
Как следует из протокола, в ходе совещания обсуждался проект распоряжения кабмина по перечню видов рыбной продукции, при производстве которой может быть предоставлен вычет по уплате налоговых сборов. Этот список поручено доработать и представить обоснования поддержки предприятий - с целью включения в него высокомаржинальной рыбной продукции, поставляемой преимущественно на экспорт, а также иных видов водных биологических ресурсов, которые будут направляться на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Кроме того, необходимо оценить выпадающие доходы бюджета и влияние этого документа на обеспечение внутреннего рынка рыбной продукцией.
Согласно протоколу, Минсельхозу РФ поручено доработать проект распоряжения и обосновывающие материалы к нему, и внести его до 16 марта в правительство РФ. В свою очередь Росрыболовству поручено представить до 3 марта расчеты об объемах доходов субъектов РФ от уплаты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, объемах недополученных такими регионами доходов "при введении вычетов при производстве продукции глубокой степени переработки, включаемой в проект распоряжения, и бенефициарах указанных вычетов".
Также Росрыболовство до 16 марта должно представить в кабмин справочную информацию о количестве получателей вычетов и объемах выпадающих бюджетных доходов в случае предоставления таких налоговых вычетов.
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9 ноября 2022, 11:57
 
Виктория АбрамченкоРоссияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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