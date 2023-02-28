https://ria.ru/20230228/reysy-1854816987.html

В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы

В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы - РИА Новости, 28.02.2023

В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы

Первые рейсы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:34

2023-02-28T12:34

2023-02-28T12:34

туризм

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

туризм

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первые рейсы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани. Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Позднее источник РИА Новости сообщил, что ограничения сняты.

https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854813526.html

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санкт-петербург, пулково (аэропорт), туризм, новости - туризм