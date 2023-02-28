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В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы - РИА Новости, 28.02.2023
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы
Первые рейсы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:34
2023-02-28T12:34
2023-02-28T12:34
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первые рейсы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани. Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Позднее источник РИА Новости сообщил, что ограничения сняты.
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Туризм, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы
В Пулково после временного закрытия воздушного пространства приземлились первые рейсы