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В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
12:34 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/reysy-1854816987.html
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы - РИА Новости, 28.02.2023
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы
Первые рейсы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:34
2023-02-28T12:34
туризм
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первые рейсы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани. Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Позднее источник РИА Новости сообщил, что ограничения сняты.
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), туризм, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы

В Пулково после временного закрытия воздушного пространства приземлились первые рейсы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-3MO
Самолет Boeing 777-3MO - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет Boeing 777-3MO. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первые рейсы приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" после временного закрытия воздушного пространства, следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани.
Петербургский аэропорт "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Позднее источник РИА Новости сообщил, что ограничения сняты.
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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