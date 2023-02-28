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В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан" - РИА Новости, 28.02.2023
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11:52 28.02.2023 (обновлено: 13:05 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html
В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"
В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан" - РИА Новости, 28.02.2023
В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в ответ на обращение члена молодежной группировки "Редан" предложил ее участникам... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:52
2023-02-28T13:05
общество
россия
госдума рф
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в ответ на обращение члена молодежной группировки "Редан" предложил ее участникам встретиться и обсудить ситуацию с задержаниями.К публикации он прикрепил скриншот самого обращения, в котором указано, что "редановцев" объединяет любовь к японской и советской анимации, они выступают против пропаганды насилия, разврата, нацизма "и других антисоциальных явлений".Депутата также просят "не запрещать и не вносить нас (участников движения. — Прим. ред.) в список запрещенных".Как указал Метелев, он предложил членам молодежной группировки встретиться в ближайшее время, чтобы понять, что их беспокоит и "что мы вместе можем сделать, чтобы исправить произошедшее недоразумение".Комментируя для журналистов ситуацию, депутат заявил, что было бы целесообразно, если представители движения называют себя ЧВК, предложить основателю "Группы Вагнера" Евгению Пригожину взять над ними шефство.В Москве 24 и 25 февраля после беспорядков в отделы полиции доставили более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Редан". Его участники заявляют, что выступают "против околофутбольных фанатов и лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи произошли и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Улан-Удэ.
https://ria.ru/20230228/peskov-1854820083.html
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общество, россия, госдума рф, артем метелев (депутат)
Общество, Россия, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат)
В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"

Депутат Госдумы Метелев предложил встречу подросткам из группировки "Редан"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в ответ на обращение члена молодежной группировки "Редан" предложил ее участникам встретиться и обсудить ситуацию с задержаниями.
«

"Получил в чат-бот сообщение от одного из представителей ЧВК "Редан". Очевидно, что сообщество, в основе которого мирная любовь к аниме, по-разному отнеслось к происходящему", — написал депутат в Telegram-канале.

К публикации он прикрепил скриншот самого обращения, в котором указано, что "редановцев" объединяет любовь к японской и советской анимации, они выступают против пропаганды насилия, разврата, нацизма "и других антисоциальных явлений".
Депутата также просят "не запрещать и не вносить нас (участников движения. — Прим. ред.) в список запрещенных".
Как указал Метелев, он предложил членам молодежной группировки встретиться в ближайшее время, чтобы понять, что их беспокоит и "что мы вместе можем сделать, чтобы исправить произошедшее недоразумение".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Комментируя для журналистов ситуацию, депутат заявил, что было бы целесообразно, если представители движения называют себя ЧВК, предложить основателю "Группы Вагнера" Евгению Пригожину взять над ними шефство.
«

"Я бы, на самом деле, не воспринимал это сообщество как что-то экстремистское, как что-то, с чем нужно бороться. Мне кажется, этих ребят нужно вовлечь в позитив, либо, раз они назвали себя ЧВК, а это означает "частная военная компания", предложить Евгению Пригожину взять шефство над этим движением и пригласить их добровольцами на фронт. Либо вовлечь этих ребят в работу военно-патриотических клубов, потому что у них есть физическая сила, которую они хотят применить", — заключил Метелев.

В Москве 24 и 25 февраля после беспорядков в отделы полиции доставили более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Редан". Его участники заявляют, что выступают "против околофутбольных фанатов и лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи произошли и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Улан-Удэ.
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