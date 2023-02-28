В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан"
Кабанов: СПЧ планирует встретиться с подростками из движения "Редан" и их родителями
Член СПЧ Кирилл Кабанов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет разбираться с ситуацией вокруг неформального движения "Рёдан" и планирует встречу с самими подростками и с их родителями, рассказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.
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"Сейчас готовим запрос МВД. Мы давно занимаемся темой насилия в подростковой среде, по распространению насилия. Я не знаю, что реально спровоцировало данную историю. Мы хотим пообщаться с ребятами и понять, что происходит, потому что сейчас совершенно разные точки зрения и разные оценки. Это пугает", - сказал Кабанов.
Он отметил, что сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у общества, поскольку могут быть различной формы манипуляции с этой темой.
"Мы взяли задачу разобраться с этой историей, мы будем готовить запрос, чтобы эту ситуацию рассмотреть в рамках нашей работы по поводу насилия в подростковой среде", - отметил Кабанов.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.