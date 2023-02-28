https://ria.ru/20230228/redan-1854793608.html

В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан"

В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан" - РИА Новости, 28.02.2023

В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан"

Совет по правам человека при президенте РФ будет разбираться с ситуацией вокруг неформального движения "Рёдан" и планирует встречу с самими подростками и с их... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:15

2023-02-28T11:15

2023-02-28T11:15

россия

москва

кирилл кабанов

санкт-петербург

в мире

совет по правам человека при президенте рф (спч)

подростки

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет разбираться с ситуацией вокруг неформального движения "Рёдан" и планирует встречу с самими подростками и с их родителями, рассказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов. Он отметил, что сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у общества, поскольку могут быть различной формы манипуляции с этой темой. "Мы взяли задачу разобраться с этой историей, мы будем готовить запрос, чтобы эту ситуацию рассмотреть в рамках нашей работы по поводу насилия в подростковой среде", - отметил Кабанов. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, кирилл кабанов, санкт-петербург, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч), подростки