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В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан" - РИА Новости, 28.02.2023
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11:15 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/redan-1854793608.html
В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан"
В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан" - РИА Новости, 28.02.2023
В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан"
Совет по правам человека при президенте РФ будет разбираться с ситуацией вокруг неформального движения "Рёдан" и планирует встречу с самими подростками и с их... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:15
2023-02-28T11:15
россия
москва
кирилл кабанов
санкт-петербург
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
подростки
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет разбираться с ситуацией вокруг неформального движения "Рёдан" и планирует встречу с самими подростками и с их родителями, рассказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов. Он отметил, что сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у общества, поскольку могут быть различной формы манипуляции с этой темой. "Мы взяли задачу разобраться с этой историей, мы будем готовить запрос, чтобы эту ситуацию рассмотреть в рамках нашей работы по поводу насилия в подростковой среде", - отметил Кабанов. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
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россия, москва, кирилл кабанов, санкт-петербург, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч), подростки
Россия, Москва, Кирилл Кабанов, Санкт-Петербург, В мире, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Подростки
В СПЧ заявили о желании встретиться с подростками из движения "Редан"

Кабанов: СПЧ планирует встретиться с подростками из движения "Редан" и их родителями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен СПЧ Кирилл Кабанов
Член СПЧ Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член СПЧ Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет разбираться с ситуацией вокруг неформального движения "Рёдан" и планирует встречу с самими подростками и с их родителями, рассказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.
«
"Сейчас готовим запрос МВД. Мы давно занимаемся темой насилия в подростковой среде, по распространению насилия. Я не знаю, что реально спровоцировало данную историю. Мы хотим пообщаться с ребятами и понять, что происходит, потому что сейчас совершенно разные точки зрения и разные оценки. Это пугает", - сказал Кабанов.
Он отметил, что сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у общества, поскольку могут быть различной формы манипуляции с этой темой.
"Мы взяли задачу разобраться с этой историей, мы будем готовить запрос, чтобы эту ситуацию рассмотреть в рамках нашей работы по поводу насилия в подростковой среде", - отметил Кабанов.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
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РоссияМоскваКирилл КабановСанкт-ПетербургВ миреСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Подростки
 
 
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