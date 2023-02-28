https://ria.ru/20230228/razrabotki-1854840345.html

Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild

Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild - РИА Новости, 28.02.2023

Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:45

2023-02-28T13:45

2023-02-28T13:45

российский экспортный центр (рэц)

россия

узбекистан

экономика

технологии

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854835851_0:14:486:287_1920x0_80_0_0_3d2b263add797f0ef165ac07e379c516.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made in Russia 20 российских компаний представят на UzBuild свои достижения и новейшие разработки в сфере строительства, сообщает центр."На выставке российские компании продемонстрируют инновационные технологии и материалы, которые уже успешно применяются в строительной отрасли. Посетители смогут ознакомиться с последними разработками в области энергоэффективности, инженерных систем, архитектуры и дизайна", - говорится в сообщении.Экспозиция Made in Russia площадью более 350 квадратных метров занимает одно из главных мест на выставке. На стенде российские компании проведут переговоры с представителями специалистов строительной отрасли Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран."Узбекистан интересен российским компаниям, и главное, что этот интерес взаимный. Наши компании представляют на UzBuild качественную продукцию, которая пользуется спросом на местном рынке. Уверен, работа будет плодотворная и переговоры приведут к долгосрочному сотрудничеству", - поделился заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

https://ria.ru/20230222/b2b-peregovory-1853837592.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)