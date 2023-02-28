https://ria.ru/20230228/razrabotki-1854840345.html
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild - РИА Новости, 28.02.2023
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:45
2023-02-28T13:45
2023-02-28T13:45
российский экспортный центр (рэц)
россия
узбекистан
экономика
технологии
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made in Russia 20 российских компаний представят на UzBuild свои достижения и новейшие разработки в сфере строительства, сообщает центр."На выставке российские компании продемонстрируют инновационные технологии и материалы, которые уже успешно применяются в строительной отрасли. Посетители смогут ознакомиться с последними разработками в области энергоэффективности, инженерных систем, архитектуры и дизайна", - говорится в сообщении.Экспозиция Made in Russia площадью более 350 квадратных метров занимает одно из главных мест на выставке. На стенде российские компании проведут переговоры с представителями специалистов строительной отрасли Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран."Узбекистан интересен российским компаниям, и главное, что этот интерес взаимный. Наши компании представляют на UzBuild качественную продукцию, которая пользуется спросом на местном рынке. Уверен, работа будет плодотворная и переговоры приведут к долгосрочному сотрудничеству", - поделился заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Узбекистан, Экономика, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made in Russia 20 российских компаний представят на UzBuild свои достижения и новейшие разработки в сфере строительства, сообщает центр.
"На выставке российские компании продемонстрируют инновационные технологии и материалы, которые уже успешно применяются в строительной отрасли. Посетители смогут ознакомиться с последними разработками в области энергоэффективности, инженерных систем, архитектуры и дизайна", - говорится в сообщении.
Экспозиция Made in Russia площадью более 350 квадратных метров занимает одно из главных мест на выставке. На стенде российские компании проведут переговоры с представителями специалистов строительной отрасли Узбекистана, Казахстана
, Киргизии
, Таджикистана
и других стран.
«
"Участие России в UzBuild под национальным брендом является важным шагом в укреплении экономических связей и развитии строительной отрасли наших стран. В течение следующих четырех дней участники проведут более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами и наладят деловые связи. Российский экспортный центр, в свою очередь, будет оказывать им поддержку на каждом этапе выхода на рынок Узбекистана", - отметил представитель РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов.
"Узбекистан интересен российским компаниям, и главное, что этот интерес взаимный. Наши компании представляют на UzBuild качественную продукцию, которая пользуется спросом на местном рынке. Уверен, работа будет плодотворная и переговоры приведут к долгосрочному сотрудничеству", - поделился заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
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