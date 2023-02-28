Рейтинг@Mail.ru
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/razrabotki-1854840345.html
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild - РИА Новости, 28.02.2023
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:45
2023-02-28T13:45
российский экспортный центр (рэц)
россия
узбекистан
экономика
технологии
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854835851_0:14:486:287_1920x0_80_0_0_3d2b263add797f0ef165ac07e379c516.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made in Russia 20 российских компаний представят на UzBuild свои достижения и новейшие разработки в сфере строительства, сообщает центр."На выставке российские компании продемонстрируют инновационные технологии и материалы, которые уже успешно применяются в строительной отрасли. Посетители смогут ознакомиться с последними разработками в области энергоэффективности, инженерных систем, архитектуры и дизайна", - говорится в сообщении.Экспозиция Made in Russia площадью более 350 квадратных метров занимает одно из главных мест на выставке. На стенде российские компании проведут переговоры с представителями специалистов строительной отрасли Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран."Узбекистан интересен российским компаниям, и главное, что этот интерес взаимный. Наши компании представляют на UzBuild качественную продукцию, которая пользуется спросом на местном рынке. Уверен, работа будет плодотворная и переговоры приведут к долгосрочному сотрудничеству", - поделился заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
https://ria.ru/20230222/b2b-peregovory-1853837592.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854835851_87:0:486:299_1920x0_80_0_0_5e8ba02b041910267be41a23f76d6dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Узбекистан, Экономика, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild

© Фото : РЭЦПавильон "Made in Russia" на строительной выставке UzBuild
Павильон Made in Russia на строительной выставке UzBuild - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : РЭЦ
Павильон "Made in Russia" на строительной выставке UzBuild
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 28 февраля впервые открыл российский павильон на крупнейшей строительной выставке в Узбекистане: под брендом Made in Russia 20 российских компаний представят на UzBuild свои достижения и новейшие разработки в сфере строительства, сообщает центр.
"На выставке российские компании продемонстрируют инновационные технологии и материалы, которые уже успешно применяются в строительной отрасли. Посетители смогут ознакомиться с последними разработками в области энергоэффективности, инженерных систем, архитектуры и дизайна", - говорится в сообщении.
Экспозиция Made in Russia площадью более 350 квадратных метров занимает одно из главных мест на выставке. На стенде российские компании проведут переговоры с представителями специалистов строительной отрасли Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.
«
"Участие России в UzBuild под национальным брендом является важным шагом в укреплении экономических связей и развитии строительной отрасли наших стран. В течение следующих четырех дней участники проведут более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами и наладят деловые связи. Российский экспортный центр, в свою очередь, будет оказывать им поддержку на каждом этапе выхода на рынок Узбекистана", - отметил представитель РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов.
"Узбекистан интересен российским компаниям, и главное, что этот интерес взаимный. Наши компании представляют на UzBuild качественную продукцию, которая пользуется спросом на местном рынке. Уверен, работа будет плодотворная и переговоры приведут к долгосрочному сотрудничеству", - поделился заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
РЭЦ: потенциал b2b-переговоров на выставке The Big 5 Saudi превысил $22 млн
22 февраля, 17:48
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияУзбекистанЭкономикаТехнологииВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала