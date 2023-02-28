00:59 28.02.2023 (обновлено: 01:06 28.02.2023)
Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков
Песков: послание Путина стало чувствительной информацией для Запада
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и прозвучавшие в нем заявления были чувствительной информацией для западных стран, судя по быстрой реакции, но в их заявлениях Москва услышала отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Судя по тому, что в течение часа после того, как мир услышал решение президента, мы стали свидетелями официальных заявлений и генерального секретаря НАТО (Йенса Столтенберга), и госдепартамента, и из Белого Дома, конечно, это была чувствительная для них информация", - сказал Песков в интервью "Известиям".
"В заявлениях мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ. Они упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет", - добавил он.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
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