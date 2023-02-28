https://ria.ru/20230228/putin-1854738850.html

Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков

Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023

Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и прозвучавшие в нем заявления были чувствительной информацией для западных стран, судя по... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:59

2023-02-28T00:59

2023-02-28T01:06

владимир путин

нато

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

дмитрий песков

йенс столтенберг

москва

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и прозвучавшие в нем заявления были чувствительной информацией для западных стран, судя по быстрой реакции, но в их заявлениях Москва услышала отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В заявлениях мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ. Они упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет", - добавил он. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.

https://ria.ru/20230226/putin-1854377654.html

москва

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владимир путин, нато, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, дмитрий песков, йенс столтенберг, москва, россия