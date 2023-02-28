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Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
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Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков
Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и прозвучавшие в нем заявления были чувствительной информацией для западных стран, судя по... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:59
2023-02-28T01:06
владимир путин
нато
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
дмитрий песков
йенс столтенберг
москва
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и прозвучавшие в нем заявления были чувствительной информацией для западных стран, судя по быстрой реакции, но в их заявлениях Москва услышала отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В заявлениях мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ. Они упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет", - добавил он. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
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владимир путин, нато, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, дмитрий песков, йенс столтенберг, москва, россия
Владимир Путин, НАТО, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, Москва, Россия
00:59 28.02.2023 (обновлено: 01:06 28.02.2023)
 
Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Песков

Песков: послание Путина стало чувствительной информацией для Запада

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и прозвучавшие в нем заявления были чувствительной информацией для западных стран, судя по быстрой реакции, но в их заявлениях Москва услышала отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Судя по тому, что в течение часа после того, как мир услышал решение президента, мы стали свидетелями официальных заявлений и генерального секретаря НАТО (Йенса Столтенберга), и госдепартамента, и из Белого Дома, конечно, это была чувствительная для них информация", - сказал Песков в интервью "Известиям".
"В заявлениях мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ. Они упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет", - добавил он.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
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Владимир ПутинНАТОПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергМоскваРоссия
 
 
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