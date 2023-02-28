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В Совфеде прокомментировали информацию о возможной провокации на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
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12:42 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854818241.html
В Совфеде прокомментировали информацию о возможной провокации на Украине
В Совфеде прокомментировали информацию о возможной провокации на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
В Совфеде прокомментировали информацию о возможной провокации на Украине
Киевский режим при поддержке американских покровителей может устроить провокацию с использованием токсичных химикатов, учитывая, что Вооруженные силы Украины... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:42
2023-02-28T12:42
украина
сирия
сша
владимир чижов
игорь кириллов
войска рхбз
совет федерации рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим при поддержке американских покровителей может устроить провокацию с использованием токсичных химикатов, учитывая, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Ранее начальник радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. "Я думаю, что это вполне вероятно, с учетом предыстории вопроса с аналогичными акциями, устроенными спонсорами киевского режима, в первую очередь - США. Были такие эпизоды в Сирии, и в других местах", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24". По словам Чижова, с учетом того, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, использование таких запрещенных средств ведения боевых действий "вполне в их духе и в их стиле, так же, как и их американских покровителей". Политик отметил, что без американцев киевскому режиму это было бы не под силу. "Те конкретные химикаты, которые, по имеющимся данным, были завезены на территорию Украины, сами США объявили окончательно уничтоженными у себя в 1990 году", - подчеркнул законодатель. Отвечая на вопрос, что в этой ситуации могут сделать российские дипломаты, Чижов отметил, что опыт нашего общения с ОЗХО особого оптимизма не порождает. "Но, тем не менее, мы должны использовать все международные площадки, а также средства публичной дипломатии для разоблачения этой и других подобных провокаций", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html
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украина, сирия, сша, владимир чижов, игорь кириллов, войска рхбз, совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность
Украина, Сирия, США, Владимир Чижов, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Совфеде прокомментировали информацию о возможной провокации на Украине

Сенатор Владимир Чижов: Киев может устроить провокацию с химикатами из-за провалов ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим при поддержке американских покровителей может устроить провокацию с использованием токсичных химикатов, учитывая, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Ранее начальник радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов.
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"Я думаю, что это вполне вероятно, с учетом предыстории вопроса с аналогичными акциями, устроенными спонсорами киевского режима, в первую очередь - США. Были такие эпизоды в Сирии, и в других местах", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Чижова, с учетом того, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, использование таких запрещенных средств ведения боевых действий "вполне в их духе и в их стиле, так же, как и их американских покровителей".
Политик отметил, что без американцев киевскому режиму это было бы не под силу.
"Те конкретные химикаты, которые, по имеющимся данным, были завезены на территорию Украины, сами США объявили окончательно уничтоженными у себя в 1990 году", - подчеркнул законодатель.
Отвечая на вопрос, что в этой ситуации могут сделать российские дипломаты, Чижов отметил, что опыт нашего общения с ОЗХО особого оптимизма не порождает. "Но, тем не менее, мы должны использовать все международные площадки, а также средства публичной дипломатии для разоблачения этой и других подобных провокаций", - сказал парламентарий.
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УкраинаСирияСШАВладимир ЧижовИгорь КирилловВойска РХБЗСовет Федерации РФВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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