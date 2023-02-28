https://ria.ru/20230228/programmy-1854874048.html

Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров

Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров - РИА Новости, 28.02.2023

Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров

Минцифры до конца марта предложит варианты использования программного обеспечения (ПО) вендоров из недружественных стран, которые ушли из РФ, меры коснутся лишь РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:50

2023-02-28T15:50

2023-02-28T16:48

экономика

технологии

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153338/23/1533382334_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_14e85854c655d07f79d508ae8a621f8c.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минцифры до конца марта предложит варианты использования программного обеспечения (ПО) вендоров из недружественных стран, которые ушли из РФ, меры коснутся лишь продуктов, не имеющих отечественных аналогов, и на период, пока эти аналоги не разработают, заявил глава министерства Максут Шадаев."До конца марта Минцифры даст предложения по вариантам… мы говорим про случаи вынужденного использования ПО до перехода на российские аналоги. То есть мы должны отрегулировать эти условия", - сказал журналистам Шадаев."Не то, что мы разрешим им это (пиратское ПО - ред.) использовать всегда, а мы говорим, что мы должны этот промежуточный путь в случае, если по каким-то отдельным позициям нет конкурентных аналогов и нужно время на переход, если они есть, для такого вынужденного случая какие-то правила должны определить. До конца марта Минцифры даст предложения. Но именно по тем позициям, по которым ведется разработка российских аналогов", - добавил он.По его словам, это коснется "только для ПО из недружественных стран и только на момент разработки российских аналогов".Отвечая на вопрос о том, будет ли в вариантах ведомства механизм оплаты за использование такого ПО, Шадаев сказал: "Мы сейчас рассматривали оба варианта. …Там есть вариант просто разрешить, а второй вариант - предусмотреть какой-то механизм. Этот фонд, мы считаем, что эта плата пойдет на стимулирование разработки российских решений".

https://ria.ru/20230220/udalenka-1853290767.html

https://ria.ru/20230227/promyshlennost-1854730231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)