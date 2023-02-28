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Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров - РИА Новости, 28.02.2023
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15:50 28.02.2023 (обновлено: 16:48 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/programmy-1854874048.html
Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров
Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров - РИА Новости, 28.02.2023
Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров
Минцифры до конца марта предложит варианты использования программного обеспечения (ПО) вендоров из недружественных стран, которые ушли из РФ, меры коснутся лишь РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:50
2023-02-28T16:48
экономика
технологии
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минцифры до конца марта предложит варианты использования программного обеспечения (ПО) вендоров из недружественных стран, которые ушли из РФ, меры коснутся лишь продуктов, не имеющих отечественных аналогов, и на период, пока эти аналоги не разработают, заявил глава министерства Максут Шадаев."До конца марта Минцифры даст предложения по вариантам… мы говорим про случаи вынужденного использования ПО до перехода на российские аналоги. То есть мы должны отрегулировать эти условия", - сказал журналистам Шадаев."Не то, что мы разрешим им это (пиратское ПО - ред.) использовать всегда, а мы говорим, что мы должны этот промежуточный путь в случае, если по каким-то отдельным позициям нет конкурентных аналогов и нужно время на переход, если они есть, для такого вынужденного случая какие-то правила должны определить. До конца марта Минцифры даст предложения. Но именно по тем позициям, по которым ведется разработка российских аналогов", - добавил он.По его словам, это коснется "только для ПО из недружественных стран и только на момент разработки российских аналогов".Отвечая на вопрос о том, будет ли в вариантах ведомства механизм оплаты за использование такого ПО, Шадаев сказал: "Мы сейчас рассматривали оба варианта. …Там есть вариант просто разрешить, а второй вариант - предусмотреть какой-то механизм. Этот фонд, мы считаем, что эта плата пойдет на стимулирование разработки российских решений".
https://ria.ru/20230220/udalenka-1853290767.html
https://ria.ru/20230227/promyshlennost-1854730231.html
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экономика, технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров

Минцифры до конца марта предложит варианты использования ПО ушедших из России вендоров

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минцифры до конца марта предложит варианты использования программного обеспечения (ПО) вендоров из недружественных стран, которые ушли из РФ, меры коснутся лишь продуктов, не имеющих отечественных аналогов, и на период, пока эти аналоги не разработают, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"До конца марта Минцифры даст предложения по вариантам… мы говорим про случаи вынужденного использования ПО до перехода на российские аналоги. То есть мы должны отрегулировать эти условия", - сказал журналистам Шадаев.
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"Не то, что мы разрешим им это (пиратское ПО - ред.) использовать всегда, а мы говорим, что мы должны этот промежуточный путь в случае, если по каким-то отдельным позициям нет конкурентных аналогов и нужно время на переход, если они есть, для такого вынужденного случая какие-то правила должны определить. До конца марта Минцифры даст предложения. Но именно по тем позициям, по которым ведется разработка российских аналогов", - добавил он.
По его словам, это коснется "только для ПО из недружественных стран и только на момент разработки российских аналогов".
Отвечая на вопрос о том, будет ли в вариантах ведомства механизм оплаты за использование такого ПО, Шадаев сказал: "Мы сейчас рассматривали оба варианта. …Там есть вариант просто разрешить, а второй вариант - предусмотреть какой-то механизм. Этот фонд, мы считаем, что эта плата пойдет на стимулирование разработки российских решений".
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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