https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html

Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня

Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня - РИА Новости, 28.02.2023

Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня

Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:24

2023-02-28T15:24

2023-02-28T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей ермак

китай

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. МИД Китая ранее опубликовал 12 пунктов, на основе которых предлагается урегулировать конфликт на Украине. Среди них: уважение суверенитета всех стран, возобновление прямого диалога между Россией и Украиной, прекращение боевых действий. "Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу", - заявил Ермак в интервью телеканалу Newsmax. Такое заявление Ермак сделал, комментируя план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Пекином. Он утверждает, что РФ якобы "всегда использует перемирие" в своих целях. "Это хороший сигнал, что Китай представил свою позицию. Китай готов быть вовлеченным в эту процедуру", - отметил Ермак. Он добавил, что Зеленский выразил готовность поговорить и встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20230224/zavershenie-1854156397.html

украина

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, китай, россия, ситуация в днр и лнр