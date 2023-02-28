https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня - РИА Новости, 28.02.2023
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня
Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:24
2023-02-28T15:24
2023-02-28T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
китай
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. МИД Китая ранее опубликовал 12 пунктов, на основе которых предлагается урегулировать конфликт на Украине. Среди них: уважение суверенитета всех стран, возобновление прямого диалога между Россией и Украиной, прекращение боевых действий. "Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу", - заявил Ермак в интервью телеканалу Newsmax. Такое заявление Ермак сделал, комментируя план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Пекином. Он утверждает, что РФ якобы "всегда использует перемирие" в своих целях. "Это хороший сигнал, что Китай представил свою позицию. Китай готов быть вовлеченным в эту процедуру", - отметил Ермак. Он добавил, что Зеленский выразил готовность поговорить и встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230224/zavershenie-1854156397.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, андрей ермак, китай, россия, ситуация в днр и лнр
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Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня
Глава офиса Зеленского Ермак выступил против предложений о прекращении огня