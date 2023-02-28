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Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/prekraschenie-1854866385.html
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня - РИА Новости, 28.02.2023
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня
Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:24
2023-02-28T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
китай
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. МИД Китая ранее опубликовал 12 пунктов, на основе которых предлагается урегулировать конфликт на Украине. Среди них: уважение суверенитета всех стран, возобновление прямого диалога между Россией и Украиной, прекращение боевых действий. "Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу", - заявил Ермак в интервью телеканалу Newsmax. Такое заявление Ермак сделал, комментируя план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Пекином. Он утверждает, что РФ якобы "всегда использует перемирие" в своих целях. "Это хороший сигнал, что Китай представил свою позицию. Китай готов быть вовлеченным в эту процедуру", - отметил Ермак. Он добавил, что Зеленский выразил готовность поговорить и встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230224/zavershenie-1854156397.html
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в мире, украина, андрей ермак, китай, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, Китай, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского выступил против предложений о прекращении огня

Глава офиса Зеленского Ермак выступил против предложений о прекращении огня

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
МИД Китая ранее опубликовал 12 пунктов, на основе которых предлагается урегулировать конфликт на Украине. Среди них: уважение суверенитета всех стран, возобновление прямого диалога между Россией и Украиной, прекращение боевых действий.
"Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу", - заявил Ермак в интервью телеканалу Newsmax. Такое заявление Ермак сделал, комментируя план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Пекином. Он утверждает, что РФ якобы "всегда использует перемирие" в своих целях.
"Это хороший сигнал, что Китай представил свою позицию. Китай готов быть вовлеченным в эту процедуру", - отметил Ермак. Он добавил, что Зеленский выразил готовность поговорить и встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ЕрмакКитайРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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