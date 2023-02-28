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Профессор Сакс раскрыл правду о роли США во взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.02.2023
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16:43 28.02.2023 (обновлено: 17:22 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/potok-1854895699.html
Профессор Сакс раскрыл правду о роли США во взрывах на "Северных потоках"
Профессор Сакс раскрыл правду о роли США во взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.02.2023
Профессор Сакс раскрыл правду о роли США во взрывах на "Северных потоках"
Американский профессор экономики Джеффри Сакс назвал в эфире телеканала CGTN достоверным расследование журналиста Сеймура Херша относительно подрыва... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:43
2023-02-28T17:22
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский профессор экономики Джеффри Сакс назвал в эфире телеканала CGTN достоверным расследование журналиста Сеймура Херша относительно подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".Экономист обратил внимание на необычную реакцию Вашингтона.По его мнению, теракт на глубоководных объектах было крайне сложно организовать."Трубопровод проходит примерно на глубине 90 метров. Это большая толстая тяжелая сталь, заключенная в еще более толстый бетон, нужно было много взрывчатки, чтобы взорвать три из четырех трубопроводов. Часть планов не удалась, явным намерением было взорвать все четыре трубопровода, но это показывает, насколько это было трудно технически. Очень немногие правительства могут сделать это, Соединенные Штаты, очевидно, — одно из них", — уверен экономист.Сакс напомнил об угрозах президента США Джо Байдена повлиять на "Северные потоки" в случае конфликта Москвы и Киева, а также рассказал об отношении к российско-германскому проекту на Западе.Ученый назвал позорным решение Швеции закрыть доступ к информации, полученной при расследовании теракта. Стокгольм мог на деле выступать не в качестве следователей, а в качестве "уборщиков", скрывающих серьезные улики на месте преступления, предположил он."Я считаю, что правильная организация для этого расследования — Совет безопасности ООН, и если одна страна вдруг скажет "нет-нет-нет-нет, никакого расследования", это будет довольно странно, так что давайте посмотрим, произойдет ли это", — заключил Сакс.В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230227/oon-1854487397.html
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в мире, цены на нефть, вашингтон (штат), сша, джо байден, совет безопасности оон, швеция, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Цены на нефть, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Совет Безопасности ООН, Швеция, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Профессор Сакс раскрыл правду о роли США во взрывах на "Северных потоках"

Профессор Сакс назвал Белый дом ответственным за взрывы на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский профессор экономики Джеффри Сакс назвал в эфире телеканала CGTN достоверным расследование журналиста Сеймура Херша относительно подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Экономист обратил внимание на необычную реакцию Вашингтона.
«

"Хотя расследование было отвергнуто США и другими правительствами, они не предоставили ни одной детали, опровергающей статью, это было просто плоское отрицание. Они говорили, что это фантазия, это ложь, но они не представили никакой альтернативы и не показали ни одного факта, который был бы опровергал статью Херша", — заметил Сакс.

По его мнению, теракт на глубоководных объектах было крайне сложно организовать.
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"Трубопровод проходит примерно на глубине 90 метров. Это большая толстая тяжелая сталь, заключенная в еще более толстый бетон, нужно было много взрывчатки, чтобы взорвать три из четырех трубопроводов. Часть планов не удалась, явным намерением было взорвать все четыре трубопровода, но это показывает, насколько это было трудно технически. Очень немногие правительства могут сделать это, Соединенные Штаты, очевидно, — одно из них", — уверен экономист.
Сакс напомнил об угрозах президента США Джо Байдена повлиять на "Северные потоки" в случае конфликта Москвы и Киева, а также рассказал об отношении к российско-германскому проекту на Западе.
«

"Американские политики ненавидели "Северный поток", они ненавидели его очень сильно, не проходило и дня, чтобы они не говорили, какой позорный этот проект", — заявил профессор.

Ученый назвал позорным решение Швеции закрыть доступ к информации, полученной при расследовании теракта. Стокгольм мог на деле выступать не в качестве следователей, а в качестве "уборщиков", скрывающих серьезные улики на месте преступления, предположил он.
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"Я считаю, что правильная организация для этого расследования — Совет безопасности ООН, и если одна страна вдруг скажет "нет-нет-нет-нет, никакого расследования", это будет довольно странно, так что давайте посмотрим, произойдет ли это", — заключил Сакс.
В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.
Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

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