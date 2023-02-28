https://ria.ru/20230228/podrostki-1854903750.html

В Петербурге подростка заключили под стражу после потасовки в ТРК

В Петербурге подростка заключили под стражу после потасовки в ТРК - РИА Новости, 28.02.2023

В Петербурге подростка заключили под стражу после потасовки в ТРК

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение об аресте на 2 месяца несовершеннолетнего участника потасовки в ТРК "Галерея", который напал на подростка,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:04

2023-02-28T17:04

2023-02-28T17:04

подростки

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение об аресте на 2 месяца несовершеннолетнего участника потасовки в ТРК "Галерея", который напал на подростка, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому стражу по 25 апреля 2023 года", - сообщает пресс-служба судов. По версии следствия, 26 февраля в составе группы 17-летний подросток в ТРЦ "Галерея", публично нарушая общественные нормы и правила поведения, "нанес многочисленные удары Ш., чем грубо нарушил общественный порядок". Ему предъявлено обвинение по статье 213 (хулиганство) УК РФ. Ранее Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности пятерых участников потасовки в "Галерее" - четырем был назначен административный арест на 5 суток и одному выписан штраф в размере 500 рублей. Как информировала пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа подростков напала на сверстника в воскресенье днем в торговом центре на Лиговском проспекте. Предполагаемые участники конфликта, некоторым из которых от 14 до 17 лет, были доставлены в полицию. Городской главк СК РФ, который принял к производству возбужденное органами МВД дело о хулиганстве, в понедельник сообщил о задержании 17-летнего первокурсника одного из колледжей Петербурга, который подозревается в том, что "совместно с соучастниками" избил в "Галерее" 15-летнего школьника. Этот мальчик самостоятельно обратился в больницу, после оказания медпомощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии, уточняло ГСУСК. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах дела о хулиганстве в ТРЦ "Галерея". По данным интернет-газеты "Фонтанка", потасовка подростков в "Галерее" якобы началась с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, что может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). По данным издания, в полицию были доставлены более 150 человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230228/draka-1854771362.html

https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

подростки, происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)