https://ria.ru/20230228/pitanie-1854923706.html

Минниханов взял на контроль организацию питания работников промпредприятий

Минниханов взял на контроль организацию питания работников промпредприятий - РИА Новости, 28.02.2023

Минниханов взял на контроль организацию питания работников промпредприятий

Здоровье работников промышленных предприятий, качественная организация их питания являются залогом стабильной работы предприятий, поэтому руководство Татарстана РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:03

2023-02-28T18:03

2023-02-28T18:03

республика татарстан

рустам минниханов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

россия

казань

набережные челны

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КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Здоровье работников промышленных предприятий, качественная организация их питания являются залогом стабильной работы предприятий, поэтому руководство Татарстана будет уделять этим вопросам особое внимание, заявил глава (раис) республики Рустам Минниханов. По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, по результатам внеплановых проверок 82 столовых 47 крупных предприятий республики нарушения были выявлены во всех столовых, 7% пришлось на грубые нарушения. По результатам проверок составлено 69 протоколов, работа двух столовых приостановлена. Также было установлено, что питание сотрудников осуществляется бесплатно лишь на пяти предприятиях Казани и одном Набережных Челнов. Лечебно-профилактическое питание (выдача молочной продукции) организовано только на одном предприятии. На 13 предприятиях Казани и шести Набережных Челнов не предусмотрены дотации на питание работникам. "На самом деле мы видим вопиющие факты бесхозяйственности. Это здоровье вашего персонала, здоровье ваших людей… Неужели мы не можем привести в порядок наши столовые? Люди должны нормально питаться", - сказал Минниханов на коллегии минпромторга республики. Глава Татарстана подчеркнул, что для работников предприятий обязательно должны быть организованы регулярные профмедосмотры и качественное питание. Для этого, по его словам, в республике есть все условия – развитая система здравоохранения, качественные продукты собственного производства. "Мы способны обеспечить качественное здоровое питание людей. Это здоровье людей, это стабильность работы ваших предприятий… На эти вопросы будем обращать внимание. Обращаюсь к руководителям предприятий. Эти вопросы мы должны во главу угла ставить и заботиться о наших людях", - резюмировал Минниханов.

https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html

https://ria.ru/20230228/sudno-1854809332.html

республика татарстан (татарстан)

россия

казань

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), россия, казань, набережные челны