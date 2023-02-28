https://ria.ru/20230228/pitanie-1854923706.html
Минниханов взял на контроль организацию питания работников промпредприятий
Минниханов взял на контроль организацию питания работников промпредприятий - РИА Новости, 28.02.2023
Минниханов взял на контроль организацию питания работников промпредприятий
Здоровье работников промышленных предприятий, качественная организация их питания являются залогом стабильной работы предприятий, поэтому руководство Татарстана РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:03
2023-02-28T18:03
2023-02-28T18:03
республика татарстан
рустам минниханов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
россия
казань
набережные челны
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КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Здоровье работников промышленных предприятий, качественная организация их питания являются залогом стабильной работы предприятий, поэтому руководство Татарстана будет уделять этим вопросам особое внимание, заявил глава (раис) республики Рустам Минниханов. По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, по результатам внеплановых проверок 82 столовых 47 крупных предприятий республики нарушения были выявлены во всех столовых, 7% пришлось на грубые нарушения. По результатам проверок составлено 69 протоколов, работа двух столовых приостановлена. Также было установлено, что питание сотрудников осуществляется бесплатно лишь на пяти предприятиях Казани и одном Набережных Челнов. Лечебно-профилактическое питание (выдача молочной продукции) организовано только на одном предприятии. На 13 предприятиях Казани и шести Набережных Челнов не предусмотрены дотации на питание работникам. "На самом деле мы видим вопиющие факты бесхозяйственности. Это здоровье вашего персонала, здоровье ваших людей… Неужели мы не можем привести в порядок наши столовые? Люди должны нормально питаться", - сказал Минниханов на коллегии минпромторга республики. Глава Татарстана подчеркнул, что для работников предприятий обязательно должны быть организованы регулярные профмедосмотры и качественное питание. Для этого, по его словам, в республике есть все условия – развитая система здравоохранения, качественные продукты собственного производства. "Мы способны обеспечить качественное здоровое питание людей. Это здоровье людей, это стабильность работы ваших предприятий… На эти вопросы будем обращать внимание. Обращаюсь к руководителям предприятий. Эти вопросы мы должны во главу угла ставить и заботиться о наших людях", - резюмировал Минниханов.
https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html
https://ria.ru/20230228/sudno-1854809332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), россия, казань, набережные челны
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Казань, Набережные Челны
КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Здоровье работников промышленных предприятий, качественная организация их питания являются залогом стабильной работы предприятий, поэтому руководство Татарстана будет уделять этим вопросам особое внимание, заявил глава (раис) республики Рустам Минниханов.
По информации руководителя управления Роспотребнадзора
по Татарстану Марины Патяшиной, по результатам внеплановых проверок 82 столовых 47 крупных предприятий республики нарушения были выявлены во всех столовых, 7% пришлось на грубые нарушения. По результатам проверок составлено 69 протоколов, работа двух столовых приостановлена.
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Также было установлено, что питание сотрудников осуществляется бесплатно лишь на пяти предприятиях Казани
и одном Набережных Челнов
. Лечебно-профилактическое питание (выдача молочной продукции) организовано только на одном предприятии. На 13 предприятиях Казани и шести Набережных Челнов не предусмотрены дотации на питание работникам.
"На самом деле мы видим вопиющие факты бесхозяйственности. Это здоровье вашего персонала, здоровье ваших людей… Неужели мы не можем привести в порядок наши столовые? Люди должны нормально питаться", - сказал Минниханов на коллегии минпромторга республики.
Глава Татарстана подчеркнул, что для работников предприятий обязательно должны быть организованы регулярные профмедосмотры и качественное питание. Для этого, по его словам, в республике есть все условия – развитая система здравоохранения, качественные продукты собственного производства.
"Мы способны обеспечить качественное здоровое питание людей. Это здоровье людей, это стабильность работы ваших предприятий… На эти вопросы будем обращать внимание. Обращаюсь к руководителям предприятий. Эти вопросы мы должны во главу угла ставить и заботиться о наших людях", - резюмировал Минниханов.
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