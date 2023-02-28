https://ria.ru/20230228/peterburg-1854820465.html

В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента у аэропорта Пулково

В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента у аэропорта Пулково - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента у аэропорта Пулково

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у главы... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:49

2023-02-28T12:49

2023-02-28T12:52

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у главы государства Владимира Путина есть полная информация на этот счет."Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных. Мы в ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, почему закрывали воздушное пространство на Санкт-Петербургом."У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает", - добавил он.Воздушное пространство Санкт-Петербурга было закрыто, петербургский аэропорт "Пулково" не принимал и не отправлял рейсы из-за неизвестного объекта в небе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230228/reysy-1854816987.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, происшествия