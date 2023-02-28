https://ria.ru/20230228/peterburg-1854820465.html
В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента у аэропорта Пулково
В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента у аэропорта Пулково - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента у аэропорта Пулково
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у главы... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:49
2023-02-28T12:49
2023-02-28T12:52
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у главы государства Владимира Путина есть полная информация на этот счет."Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных. Мы в ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, почему закрывали воздушное пространство на Санкт-Петербургом."У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает", - добавил он.Воздушное пространство Санкт-Петербурга было закрыто, петербургский аэропорт "Пулково" не принимал и не отправлял рейсы из-за неизвестного объекта в небе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента у аэропорта Пулково
Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства у Пулково в Петербурге
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у главы государства Владимира Путина есть полная информация на этот счет.
"Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных. Мы в ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, почему закрывали воздушное пространство на Санкт-Петербургом
.
"У президента полная информация на этот счет. Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает", - добавил он.
Воздушное пространство Санкт-Петербурга было закрыто, петербургский аэропорт "Пулково" не принимал и не отправлял рейсы из-за неизвестного объекта в небе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В Пулково после временного закрытия неба приземлились первые рейсы