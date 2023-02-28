https://ria.ru/20230228/peterburg-1854817469.html

В Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве

В Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве - РИА Новости, 28.02.2023

В Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве

Правительство Санкт-Петербурга подтвердило открытие неба над городом. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:37

2023-02-28T12:37

2023-02-28T12:43

санкт-петербург

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга подтвердило открытие неба над городом."Небо над Петербургом открыто – все временные ограничения сняты", - сообщают власти на своей странице во "ВКонтакте".Ранее во вторник городские власти сообщили, что аэропорт "Пулково" временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации уточнял РИА Новости, что закрыто все воздушное пространство Санкт-Петербурга. Причина официально не уточнялась. Позднее уже другой источник заявил, что ограничения сняли.

https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854813526.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

санкт-петербург, происшествия, россия