https://ria.ru/20230228/peterburg-1854817469.html
В Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве
В Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве - РИА Новости, 28.02.2023
В Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве
Правительство Санкт-Петербурга подтвердило открытие неба над городом. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:37
2023-02-28T12:37
2023-02-28T12:43
санкт-петербург
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга подтвердило открытие неба над городом."Небо над Петербургом открыто – все временные ограничения сняты", - сообщают власти на своей странице во "ВКонтакте".Ранее во вторник городские власти сообщили, что аэропорт "Пулково" временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации уточнял РИА Новости, что закрыто все воздушное пространство Санкт-Петербурга. Причина официально не уточнялась. Позднее уже другой источник заявил, что ограничения сняли.
https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854813526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
В Петербурге сняли все временные ограничения в воздушном пространстве
Правительство Петербурга объявило о полном открытии неба над городом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости.
Правительство Санкт-Петербурга подтвердило
открытие неба над городом.
"Небо над Петербургом открыто – все временные ограничения сняты", - сообщают власти на своей странице во "ВКонтакте".
Ранее во вторник городские власти сообщили, что аэропорт "Пулково" временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации уточнял РИА Новости, что закрыто все воздушное пространство Санкт-Петербурга. Причина официально не уточнялась. Позднее уже другой источник заявил, что ограничения сняли.
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково