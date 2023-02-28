https://ria.ru/20230228/peterburg-1854804731.html

В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник

В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2023

В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник

В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:58

2023-02-28T11:58

2023-02-28T12:42

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854803631_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_1baeae5823c199faeb7979cb3f7fe10e.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале.Первые рейсы уже приземлились в аэропорте "Пулково", следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани.Ранее городские власти сообщили, что "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы. При этом сама воздушная гавань и ее сотрудники продолжали работать в штатном режиме.Как объяснили РИА Новости в экстренных службах, небо закрыли из-за неизвестного летающего объекта в небе над Пулково. Несколько самолетов, летевших в Петербург из московского "Внуково" вернулись в столицу.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажиры в аэропорту "Пулково" Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. 2023-02-28T11:58 true PT0M24S

Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты 2023-02-28T11:58 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пулково (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм, видео