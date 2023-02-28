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В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:58 28.02.2023 (обновлено: 12:42 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/peterburg-1854804731.html
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2023
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник
В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:58
2023-02-28T12:42
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале.Первые рейсы уже приземлились в аэропорте "Пулково", следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани.Ранее городские власти сообщили, что "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы. При этом сама воздушная гавань и ее сотрудники продолжали работать в штатном режиме.Как объяснили РИА Новости в экстренных службах, небо закрыли из-за неизвестного летающего объекта в небе над Пулково. Несколько самолетов, летевших в Петербург из московского "Внуково" вернулись в столицу.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пассажиры в аэропорту "Пулково"
Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.
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Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
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пулково (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм, видео
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Туризм, Новости - Туризм
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале.
2023-02-28T11:58
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PT0M24S
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник

В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале.
«

"Небо на Петербургом открыто", — заявили в пресс-службе.

Первые рейсы уже приземлились в аэропорте "Пулково", следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее городские власти сообщили, что "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы. При этом сама воздушная гавань и ее сотрудники продолжали работать в штатном режиме.
Как объяснили РИА Новости в экстренных службах, небо закрыли из-за неизвестного летающего объекта в небе над Пулково.
Несколько самолетов, летевших в Петербург из московского "Внуково" вернулись в столицу.
 
ТуризмПулково (аэропорт)Санкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
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