https://ria.ru/20230228/peterburg-1854804731.html
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2023
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник
В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:58
2023-02-28T11:58
2023-02-28T12:42
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сняли временное ограничение воздушного пространства, сообщило правительство города в своем Telegram- канале.Первые рейсы уже приземлились в аэропорте "Пулково", следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло воздушной гавани.Ранее городские власти сообщили, что "Пулково" временно не принимал и не отправлял рейсы. При этом сама воздушная гавань и ее сотрудники продолжали работать в штатном режиме.Как объяснили РИА Новости в экстренных службах, небо закрыли из-за неизвестного летающего объекта в небе над Пулково. Несколько самолетов, летевших в Петербург из московского "Внуково" вернулись в столицу.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пассажиры в аэропорту "Пулково"
Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.
2023-02-28T11:58
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Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
2023-02-28T11:58
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм, видео
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Туризм, Новости - Туризм
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства, сообщил источник
В Петербурге сняли ограничение воздушного пространства