https://ria.ru/20230228/peterburg-1854802959.html
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта - РИА Новости, 28.02.2023
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта
Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:50
2023-02-28T11:50
2023-02-28T13:22
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города."В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", — сказал собеседник агентства.Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск.
https://ria.ru/20230228/vnukovo-1854802654.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта
Небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыли из-за неизвестного объекта
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", — сказал собеседник агентства.
Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск.
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