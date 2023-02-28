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Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта - РИА Новости, 28.02.2023
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11:50 28.02.2023 (обновлено: 13:22 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/peterburg-1854802959.html
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта - РИА Новости, 28.02.2023
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта
Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:50
2023-02-28T13:22
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города."В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", — сказал собеседник агентства.Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта

Небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыли из-за неизвестного объекта

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", — сказал собеседник агентства.
Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт
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