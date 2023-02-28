https://ria.ru/20230228/peterburg-1854802959.html

Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта

Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта - РИА Новости, 28.02.2023

Небо над Петербургом в районе Пулково закрыли из-за неизвестного объекта

Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:50

2023-02-28T11:50

2023-02-28T13:22

происшествия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости в экстренных службах города."В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", — сказал собеседник агентства.Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти. Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск.

https://ria.ru/20230228/vnukovo-1854802654.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт)