https://ria.ru/20230228/peskov-1854820083.html
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой - РИА Новости, 28.02.2023
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой
Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:47
2023-02-28T12:47
2023-02-28T13:49
общество
дмитрий песков
россия
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на движение "Рёдан".В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, россия, москва, санкт-петербург
Общество, Дмитрий Песков, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой
Представитель Кремля Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой со знаком минус
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на движение "Рёдан".
В Москве
24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге
, Казани
и Новосибирске
.
В Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"