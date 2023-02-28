https://ria.ru/20230228/peskov-1854820083.html

Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой

Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой - РИА Новости, 28.02.2023

Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой

Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:47

2023-02-28T12:47

2023-02-28T13:49

общество

дмитрий песков

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на движение "Рёдан".В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий песков, россия, москва, санкт-петербург