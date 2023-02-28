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Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой - РИА Новости, 28.02.2023
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12:47 28.02.2023 (обновлено: 13:49 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/peskov-1854820083.html
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой - РИА Новости, 28.02.2023
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой
Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:47
2023-02-28T13:49
общество
дмитрий песков
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на движение "Рёдан".В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html
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общество, дмитрий песков, россия, москва, санкт-петербург
Общество, Дмитрий Песков, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой

Представитель Кремля Песков назвал движение "Редан" псевдосубкультурой со знаком минус

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на движение "Рёдан".
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
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