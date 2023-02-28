Рейтинг@Mail.ru
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 28.02.2023 (обновлено: 14:07 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/peregovory-1854841637.html
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров
Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией, главное, чтобы это не становилось частью геополитических игр, заявил во вторник... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:51
2023-02-28T14:07
россия
азербайджан
армения
в мире
цены на нефть
москва
сергей лавров
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией, главное, чтобы это не становилось частью геополитических игр, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Не имеем ничего против того, чтобы другие стороны помогали решить все эти вопросы, прежде всего, достижения договоренности по мирному договору, но при понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов", - сказал Лавров в ходе третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.При этом министр добавил, что "иногда создается впечатление, что некоторые внешние игроки, предлагающие свои услуги, не вполне этими целями руководствуются, и рассматривают ситуацию как повод для очередных геополитических игр".Лавров также подчеркнул, что Москва верит в достижение мира между Баку и Ереваном.
https://ria.ru/20230218/konflikt-1852874313.html
россия
азербайджан
армения
москва
баку
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, армения, в мире, цены на нефть, москва, сергей лавров, баку, ереван
Россия, Азербайджан, Армения, В мире, Цены на нефть, Москва, Сергей Лавров, Баку, Ереван
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва не против внешних игроков в переговорах между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией, главное, чтобы это не становилось частью геополитических игр, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не имеем ничего против того, чтобы другие стороны помогали решить все эти вопросы, прежде всего, достижения договоренности по мирному договору, но при понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов", - сказал Лавров в ходе третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.
При этом министр добавил, что "иногда создается впечатление, что некоторые внешние игроки, предлагающие свои услуги, не вполне этими целями руководствуются, и рассматривают ситуацию как повод для очередных геополитических игр".
Лавров также подчеркнул, что Москва верит в достижение мира между Баку и Ереваном.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Блинкен заявил об историческом шансе на мир между Ереваном и Баку
18 февраля, 17:26
 
РоссияАзербайджанАрменияВ миреЦены на нефтьМоскваСергей ЛавровБакуЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала