https://ria.ru/20230228/peregovory-1854841637.html
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров
Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией, главное, чтобы это не становилось частью геополитических игр, заявил во вторник... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:51
2023-02-28T13:51
2023-02-28T14:07
россия
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цены на нефть
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сергей лавров
баку
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией, главное, чтобы это не становилось частью геополитических игр, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Не имеем ничего против того, чтобы другие стороны помогали решить все эти вопросы, прежде всего, достижения договоренности по мирному договору, но при понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов", - сказал Лавров в ходе третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.При этом министр добавил, что "иногда создается впечатление, что некоторые внешние игроки, предлагающие свои услуги, не вполне этими целями руководствуются, и рассматривают ситуацию как повод для очередных геополитических игр".Лавров также подчеркнул, что Москва верит в достижение мира между Баку и Ереваном.
https://ria.ru/20230218/konflikt-1852874313.html
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россия, азербайджан, армения, в мире, цены на нефть, москва, сергей лавров, баку, ереван
Россия, Азербайджан, Армения, В мире, Цены на нефть, Москва, Сергей Лавров, Баку, Ереван
Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва не против внешних игроков в переговорах между Баку и Ереваном
БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией, главное, чтобы это не становилось частью геополитических игр, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не имеем ничего против того, чтобы другие стороны помогали решить все эти вопросы, прежде всего, достижения договоренности по мирному договору, но при понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов", - сказал Лавров в ходе третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.
При этом министр добавил, что "иногда создается впечатление, что некоторые внешние игроки, предлагающие свои услуги, не вполне этими целями руководствуются, и рассматривают ситуацию как повод для очередных геополитических игр".
Лавров также подчеркнул, что Москва верит в достижение мира между Баку и Ереваном.
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