https://ria.ru/20230228/pavlovskiy-1854978228.html
Политолога Павловского кремируют в Москве
Политолога Павловского кремируют в Москве - РИА Новости, 28.02.2023
Политолога Павловского кремируют в Москве
Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T22:08
2023-02-28T22:08
2023-02-28T22:08
москва
россия
марат гельман
глеб павловский
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже, рассказал РИА Новости председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества, политический эксперт, знакомый Павловского Максим Мейер. В понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман* (признан иноагентом). Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел. "Будет кремирование, так что захоронение пройдёт в другое время", - рассказал Мейер. По его словам, прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта, в пятницу, по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 (траурный зал ЦКБ). В 11.00 начнётся отпевание, в 12.00 - прощание, с 14.00 пройдут поминки. Глеб Павловский был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже - издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента РФ на общественных началах.
https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, марат гельман, глеб павловский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Москва, Россия, Марат Гельман, Глеб Павловский, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Политолога Павловского кремируют в Москве
Политолога Павловского кремируют в Москве 3 марта, время захоронения сообщат позже