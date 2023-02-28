https://ria.ru/20230228/pavlovskiy-1854978228.html

Политолога Павловского кремируют в Москве

Политолога Павловского кремируют в Москве - РИА Новости, 28.02.2023

Политолога Павловского кремируют в Москве

Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T22:08

2023-02-28T22:08

2023-02-28T22:08

москва

россия

марат гельман

глеб павловский

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854515751_0:283:3077:2014_1920x0_80_0_0_67c4882e8b6edeccfe8262703b3e4c85.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже, рассказал РИА Новости председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества, политический эксперт, знакомый Павловского Максим Мейер. В понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман* (признан иноагентом). Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел. "Будет кремирование, так что захоронение пройдёт в другое время", - рассказал Мейер. По его словам, прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта, в пятницу, по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 (траурный зал ЦКБ). В 11.00 начнётся отпевание, в 12.00 - прощание, с 14.00 пройдут поминки. Глеб Павловский был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже - издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента РФ на общественных началах.

https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

москва, россия, марат гельман, глеб павловский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)