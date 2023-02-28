https://ria.ru/20230228/pavlovskiy-1854778120.html

Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта

Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта - РИА Новости, 28.02.2023

Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта

Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:28

2023-02-28T10:28

2023-02-28T10:28

глеб павловский

общество

москва

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев. Ранее в понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел. "Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта... по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, траурный зал ЦКБ", - сказал Калачев. Он добавил, что в 11 часов утра будет отпевание, а в 12 - прощание.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

глеб павловский, общество, москва