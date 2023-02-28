https://ria.ru/20230228/pavlovskiy-1854778120.html
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта - РИА Новости, 28.02.2023
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта
Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:28
2023-02-28T10:28
2023-02-28T10:28
глеб павловский
общество
москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев. Ранее в понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел. "Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта... по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, траурный зал ЦКБ", - сказал Калачев. Он добавил, что в 11 часов утра будет отпевание, а в 12 - прощание.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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глеб павловский, общество, москва
Глеб Павловский, Общество, Москва
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта в траурном зале ЦКБ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев.
Ранее в понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман
*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел.
"Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта... по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, траурный зал ЦКБ", - сказал Калачев.
Он добавил, что в 11 часов утра будет отпевание, а в 12 - прощание.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Биография Глеба Павловского