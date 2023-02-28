Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pavlovskiy-1854778120.html
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта - РИА Новости, 28.02.2023
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта
Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:28
2023-02-28T10:28
глеб павловский
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854515751_0:283:3077:2014_1920x0_80_0_0_67c4882e8b6edeccfe8262703b3e4c85.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев. Ранее в понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел. "Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта... по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, траурный зал ЦКБ", - сказал Калачев. Он добавил, что в 11 часов утра будет отпевание, а в 12 - прощание.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854515751_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_dd570bdb988ae04e8e8c8f8fc73999ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глеб павловский, общество, москва
Глеб Павловский, Общество, Москва
Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта

Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта в траурном зале ЦКБ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГлеб Павловский
Глеб Павловский - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Глеб Павловский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11 часов в траурном зале ЦКБ, рассказал РИА Новости политолог Константин Калачев.
Ранее в понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел.
"Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта... по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, траурный зал ЦКБ", - сказал Калачев.
Он добавил, что в 11 часов утра будет отпевание, а в 12 - прощание.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Биография Глеба Павловского
27 февраля, 11:18
 
Глеб ПавловскийОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала