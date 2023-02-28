https://ria.ru/20230228/netrebko-1854850564.html

На Тайване отменили концерт Нетребко

На Тайване отменили концерт Нетребко - РИА Новости, 28.02.2023

На Тайване отменили концерт Нетребко

Запланированный на 5 марта концерт Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится, говорится на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:53

2023-02-28T14:53

2023-02-28T16:38

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анна нетребко

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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Запланированный на 5 марта концерт Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится, говорится на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня. Как отмечается в сообщении, выступление Нетребко, которое должно было пройти в Национальном концертном зале в Тайбэе, отменили после обсуждения на фоне "повышенной озабоченности" со стороны "общественного мнения". Организаторы принесли извинения за доставленные неудобства и предложили возврат денег за билеты. Ранее стало известно, что Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в Висбадене.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, тайбэй, тайвань, анна нетребко