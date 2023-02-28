Рейтинг@Mail.ru
На Тайване отменили концерт Нетребко - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:53 28.02.2023 (обновлено: 16:38 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/netrebko-1854850564.html
На Тайване отменили концерт Нетребко
На Тайване отменили концерт Нетребко - РИА Новости, 28.02.2023
На Тайване отменили концерт Нетребко
Запланированный на 5 марта концерт Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится, говорится на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:53
2023-02-28T16:38
культура
новости культуры
музыка
тайбэй
тайвань
анна нетребко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770664365_0:135:2000:1261_1920x0_80_0_0_197d57ea43dfc8d926cff9d419f30a73.jpg
ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Запланированный на 5 марта концерт Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится, говорится на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня. Как отмечается в сообщении, выступление Нетребко, которое должно было пройти в Национальном концертном зале в Тайбэе, отменили после обсуждения на фоне "повышенной озабоченности" со стороны "общественного мнения". Организаторы принесли извинения за доставленные неудобства и предложили возврат денег за билеты. Ранее стало известно, что Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в Висбадене.
https://ria.ru/20230227/muzyka-1854633452.html
тайбэй
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770664365_144:0:1919:1331_1920x0_80_0_0_4d5c6510652f2937fb0cc8e2605befe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, тайбэй, тайвань, анна нетребко
Культура, Новости культуры, Музыка, Тайбэй, Тайвань, Анна Нетребко
На Тайване отменили концерт Нетребко

Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт Анны Нетребко в Тайбэе

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Запланированный на 5 марта концерт Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится, говорится на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня.
Как отмечается в сообщении, выступление Нетребко, которое должно было пройти в Национальном концертном зале в Тайбэе, отменили после обсуждения на фоне "повышенной озабоченности" со стороны "общественного мнения".
Организаторы принесли извинения за доставленные неудобства и предложили возврат денег за билеты.
Ранее стало известно, что Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в Висбадене.
Итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина выступает на концерте певицы Тамары Гвердцители Вечная весна в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию
27 февраля, 16:23
 
КультураНовости культурыМузыкаТайбэйТайваньАнна Нетребко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала