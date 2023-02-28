https://ria.ru/20230228/netrebko-1854850564.html
На Тайване отменили концерт Нетребко
На Тайване отменили концерт Нетребко - РИА Новости, 28.02.2023
На Тайване отменили концерт Нетребко
Запланированный на 5 марта концерт Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится, говорится на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:53
2023-02-28T14:53
2023-02-28T16:38
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анна нетребко
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Запланированный на 5 марта концерт Анны Нетребко на острове Тайвань не состоится, говорится на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня. Как отмечается в сообщении, выступление Нетребко, которое должно было пройти в Национальном концертном зале в Тайбэе, отменили после обсуждения на фоне "повышенной озабоченности" со стороны "общественного мнения". Организаторы принесли извинения за доставленные неудобства и предложили возврат денег за билеты. Ранее стало известно, что Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в Висбадене.
https://ria.ru/20230227/muzyka-1854633452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, тайбэй, тайвань, анна нетребко
Культура, Новости культуры, Музыка, Тайбэй, Тайвань, Анна Нетребко
На Тайване отменили концерт Нетребко
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт Анны Нетребко в Тайбэе