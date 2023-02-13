https://ria.ru/20230213/netrebko-1851763696.html

Нетребко не исключили из программы фестиваля в ФРГ

Нетребко не исключили из программы фестиваля в ФРГ - РИА Новости, 13.02.2023

Нетребко не исключили из программы фестиваля в ФРГ

Российская оперная дива Анна Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:02

2023-02-13T18:02

2023-02-13T18:02

культура

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висбаден

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анна нетребко

владимир путин

джузеппе верди

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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Российская оперная дива Анна Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в Висбадене. Программа представлена на сайте смотра. Согласно информации агентства DPA, интендант Гессенского государственного театра Висбадена, где будет проходить фестиваль, Уве Эрик Лауфенберг при анонсировании программы снова заступился за российскую певицу. "Госпожа Нетребко ни в чем не повинна. Нет ничего, за что она была бы осуждена", — передает агентство его слова. Ранее Лауфенберг отказался отменять выступление Нетребко, несмотря на направленные ему со стороны властей города и федеральной земли рекомендации так поступить. Также он отмечал, что украинские исполнители не имеют никаких возражений против выступления российской оперной дивы. После попыток заставить интенданта фестиваля отменить участие Нетребко в фестивале, генеральный консул в земле Гессен Вадим Костюк сообщил, что украинским музыкантам запретили выступать вместе с ней, поскольку она находится в санкционном списке Украины.

https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, висбаден, россия, украина, анна нетребко, владимир путин, джузеппе верди, pussy riot