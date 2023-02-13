https://ria.ru/20230213/netrebko-1851763696.html
Нетребко не исключили из программы фестиваля в ФРГ
Нетребко не исключили из программы фестиваля в ФРГ - РИА Новости, 13.02.2023
Нетребко не исключили из программы фестиваля в ФРГ
Российская оперная дива Анна Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:02
2023-02-13T18:02
2023-02-13T18:02
культура
новости культуры
висбаден
россия
украина
анна нетребко
владимир путин
джузеппе верди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770664365_0:135:2000:1261_1920x0_80_0_0_197d57ea43dfc8d926cff9d419f30a73.jpg
БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Российская оперная дива Анна Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в Висбадене. Программа представлена на сайте смотра. Согласно информации агентства DPA, интендант Гессенского государственного театра Висбадена, где будет проходить фестиваль, Уве Эрик Лауфенберг при анонсировании программы снова заступился за российскую певицу. "Госпожа Нетребко ни в чем не повинна. Нет ничего, за что она была бы осуждена", — передает агентство его слова. Ранее Лауфенберг отказался отменять выступление Нетребко, несмотря на направленные ему со стороны властей города и федеральной земли рекомендации так поступить. Также он отмечал, что украинские исполнители не имеют никаких возражений против выступления российской оперной дивы. После попыток заставить интенданта фестиваля отменить участие Нетребко в фестивале, генеральный консул в земле Гессен Вадим Костюк сообщил, что украинским музыкантам запретили выступать вместе с ней, поскольку она находится в санкционном списке Украины.
https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html
висбаден
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770664365_144:0:1919:1331_1920x0_80_0_0_4d5c6510652f2937fb0cc8e2605befe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, висбаден, россия, украина, анна нетребко, владимир путин, джузеппе верди, pussy riot
Культура, Новости культуры, Висбаден, Россия, Украина, Анна Нетребко, Владимир Путин, Джузеппе Верди, Pussy Riot
Нетребко не исключили из программы фестиваля в ФРГ
Нетребко оставили в программе фестиваля в ФРГ, несмотря на требования отменить ее выход
БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости.
Российская оперная дива Анна Нетребко, вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления, все же выйдет на сцену на Международном майском фестивале в Висбадене. Программа представлена
на сайте смотра.
Согласно информации агентства DPA, интендант Гессенского государственного театра Висбадена, где будет проходить фестиваль, Уве Эрик Лауфенберг при анонсировании программы снова заступился за российскую певицу.
"Госпожа Нетребко ни в чем не повинна. Нет ничего, за что она была бы осуждена", — передает агентство его слова.
Ранее Лауфенберг отказался отменять выступление Нетребко, несмотря на направленные ему со стороны властей города и федеральной земли рекомендации так поступить. Также он отмечал, что украинские исполнители не имеют никаких возражений против выступления российской оперной дивы.
После попыток заставить интенданта фестиваля отменить участие Нетребко в фестивале, генеральный консул в земле Гессен Вадим Костюк сообщил, что украинским музыкантам запретили выступать вместе с ней, поскольку она находится в санкционном списке Украины.