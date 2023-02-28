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Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет - РИА Новости, 28.02.2023
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16:17 28.02.2023 (обновлено: 18:05 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html
Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет
Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет - РИА Новости, 28.02.2023
Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что в отношениях альянса и России "назад дороги нет". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:17
2023-02-28T18:05
россия
украина
нато
владимир путин
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что в отношениях альянса и России "назад дороги нет". По словам генсека, члены НАТО должны наращивать траты на оборону, так как этого требует безопасность в "более опасном мире". Он также высказал мнение, что поддержка Украины — "в собственных интересах безопасности" НАТО. "Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но… теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин победит на Украине", — заключил Столтенберг. В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997-го. В конце января 2022 года Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230228/nato-1854826711.html
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854434926.html
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россия, украина, нато, владимир путин, йенс столтенберг, в мире
Россия, Украина, НАТО, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, В мире
Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет

Генсек НАТО Столтенберг: после завершения конфликта отношения с Россией не нормализуются

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что в отношениях альянса и России "назад дороги нет".
«

"Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией", — сказал он, выступая на саммите SAMAK в Финляндии.

По словам генсека, члены НАТО должны наращивать траты на оборону, так как этого требует безопасность в "более опасном мире".
Он также высказал мнение, что поддержка Украины — "в собственных интересах безопасности" НАТО.
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"Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но… теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин победит на Украине", — заключил Столтенберг.
В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997-го. В конце января 2022 года Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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