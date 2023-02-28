https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html

Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет

Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет - РИА Новости, 28.02.2023

Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что в отношениях альянса и России "назад дороги нет". РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:17

2023-02-28T16:17

2023-02-28T18:05

россия

украина

нато

владимир путин

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что в отношениях альянса и России "назад дороги нет". По словам генсека, члены НАТО должны наращивать траты на оборону, так как этого требует безопасность в "более опасном мире". Он также высказал мнение, что поддержка Украины — "в собственных интересах безопасности" НАТО. "Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но… теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин победит на Украине", — заключил Столтенберг. В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997-го. В конце января 2022 года Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230228/nato-1854826711.html

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854434926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, нато, владимир путин, йенс столтенберг, в мире