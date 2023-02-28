https://ria.ru/20230228/nato-1854826711.html

Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в НАТО

Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в НАТО - РИА Новости, 28.02.2023

Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в НАТО

Страны Североатлантического альянса уже договорились принять Украину, но сейчас этот вопрос не на повестке дня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:08

2023-02-28T13:08

2023-02-28T13:51

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йенс столтенберг

украина

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса уже договорились принять Украину, но сейчас этот вопрос не на повестке дня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдаленная перспектива", — сказал чиновник во время визита в Финляндию.По его словам, сейчас альянсу важно поддерживать Украину, чтобы помочь ей сохраниться "как суверенное и независимое государство".Столтенберг добавил, что по окончании конфликта "необходимо добиться гарантий, что такое не повторится, в том числе усилением военных возможностей Киева".Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Президент страны Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили ее кандидатуру вместе с Молдавией. Для старта переговоров странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

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Владимир Лаврентьев

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, финляндия