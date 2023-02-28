https://ria.ru/20230228/narody-1854766484.html

Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах

Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах - РИА Новости, 28.02.2023

Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил в интервью РИА Новости, что следит за всеми заявлениями президента России Владимира... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:21

2023-02-28T09:21

2023-02-28T10:25

мали

россия

владимир путин

украина

шогель кокалла маига

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил в интервью РИА Новости, что следит за всеми заявлениями президента России Владимира Путина и поддерживает его слова о том, что "россияне и украинцы – два братских народа". В конце декабря 2022 года Путин заявил, что и сейчас считает украинский народ братским. "Я слежу за всеми заявлениями президента Путина и определенно обратил внимание на слова о том, что "российский и украинские народы - на самом деле братские". Я поддерживаю это", - сказал Маига. "Я жил в этих двух странах, и я обычно говорю, что терпение, которое проявляют русские и украинцы в этот тяжелый период, подтверждает, что они - один народ с одним ДНК. И, возможно, если бы война была между двумя другими народами, то картина воспринималась бы иначе", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/mali-1854745564.html

мали

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мали, россия, владимир путин, украина, шогель кокалла маига