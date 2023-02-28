https://ria.ru/20230228/narody-1854766484.html
Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах
Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах - РИА Новости, 28.02.2023
Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах
Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил в интервью РИА Новости, что следит за всеми заявлениями президента России Владимира... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:21
2023-02-28T09:21
2023-02-28T10:25
мали
россия
владимир путин
украина
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил в интервью РИА Новости, что следит за всеми заявлениями президента России Владимира Путина и поддерживает его слова о том, что "россияне и украинцы – два братских народа". В конце декабря 2022 года Путин заявил, что и сейчас считает украинский народ братским. "Я слежу за всеми заявлениями президента Путина и определенно обратил внимание на слова о том, что "российский и украинские народы - на самом деле братские". Я поддерживаю это", - сказал Маига. "Я жил в этих двух странах, и я обычно говорю, что терпение, которое проявляют русские и украинцы в этот тяжелый период, подтверждает, что они - один народ с одним ДНК. И, возможно, если бы война была между двумя другими народами, то картина воспринималась бы иначе", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мали, россия, владимир путин, украина, шогель кокалла маига
Мали, Россия, Владимир Путин, Украина, Шогель Кокалла Маига
Премьер Мали поддержал слова Путина о россиянах и украинцах
Премьер Мали Маига согласился с Путиным, что русские и украинцы — один народ с одним ДНК
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил в интервью РИА Новости, что следит за всеми заявлениями президента России Владимира Путина и поддерживает его слова о том, что "россияне и украинцы – два братских народа".
В конце декабря 2022 года Путин заявил, что и сейчас считает украинский народ братским.
"Я слежу за всеми заявлениями президента Путина и определенно обратил внимание на слова о том, что "российский и украинские народы - на самом деле братские". Я поддерживаю это", - сказал Маига.
"Я жил в этих двух странах, и я обычно говорю, что терпение, которое проявляют русские и украинцы в этот тяжелый период, подтверждает, что они - один народ с одним ДНК. И, возможно, если бы война была между двумя другими народами, то картина воспринималась бы иначе", - добавил он.
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