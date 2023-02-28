https://ria.ru/20230228/mvd-1854938927.html
ГД одобрила проект, смягчающий для работников МВД наказание за преступления
ГД одобрила проект, смягчающий для работников МВД наказание за преступления - РИА Новости, 28.02.2023
ГД одобрила проект, смягчающий для работников МВД наказание за преступления
Госдума приняла в первом чтении проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:36
2023-02-28T18:36
2023-02-28T18:39
россия
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кпрф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от КПРФ. Политики предложили исключить из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационных характером нормы. "В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывается в пояснительных материалах. Так, добавляют авторы, правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".
https://ria.ru/20230220/fsin-1853173143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, кпрф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Госдума РФ, КПРФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ГД одобрила проект, смягчающий для работников МВД наказание за преступления
Госдума одобрила исключение из числа отягчающих обстоятельств преступления работников МВД