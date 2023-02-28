https://ria.ru/20230228/mvd-1854938927.html

ГД одобрила проект, смягчающий для работников МВД наказание за преступления

ГД одобрила проект, смягчающий для работников МВД наказание за преступления - РИА Новости, 28.02.2023

ГД одобрила проект, смягчающий для работников МВД наказание за преступления

Госдума приняла в первом чтении проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:36

2023-02-28T18:36

2023-02-28T18:39

россия

госдума рф

кпрф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от КПРФ. Политики предложили исключить из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационных характером нормы. "В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывается в пояснительных материалах. Так, добавляют авторы, правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".

https://ria.ru/20230220/fsin-1853173143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, кпрф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество