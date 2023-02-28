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Прокурор запросил 20 лет колонии для экс-главы волгоградского СУСК - РИА Новости, 28.02.2023
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15:07 28.02.2023 (обновлено: 15:26 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/muzraev-1854860758.html
Прокурор запросил 20 лет колонии для экс-главы волгоградского СУСК
Прокурор запросил 20 лет колонии для экс-главы волгоградского СУСК - РИА Новости, 28.02.2023
Прокурор запросил 20 лет колонии для экс-главы волгоградского СУСК
Государственный обвинитель попросил суд назначить 20 лет колонии бывшему руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:07
2023-02-28T15:26
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
андрей бочаров
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд назначить 20 лет колонии бывшему руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву, обвиняемому в теракте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Во вторник Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к прениям по делу."Сторона обвинения полагает, что Музраев должен быть признан виновным... Ему необходимо назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима... Зубкову - 15 лет колонии строгого режима", - сказал прокурор. Он также просил суд учитывать характер и степень общественной опасности содеянного и роль каждого подсудимого в этом.Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Ему инкриминируют статьи "Теракт, совершенный группой лиц", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" УК РФ. Вину он не признает. Второму подсудимому - предпринимателю Владимиру Зубкову - вменяют только статью "Теракт".Прокурор добавил, что считает необходимым лишить Музраева классного чина старшего советника юстиции, специального звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени.Как сообщало следствие, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Волгограде. По данным следствия, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома, в котором проживал Бочаров с семьей. Как Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.Ремезов был главным арендатором центрального рынка в Волгограде. По словам адвоката Музраева, Ремезов заявляет, что Зубков попросил его поджечь дом губернатора по требованию Музраева. Защита считает эти показания не соответствующими действительности.
https://ria.ru/20230116/chasy-1845217005.html
https://ria.ru/20221102/diversanty-1828686819.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, андрей бочаров, волгоградская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Андрей Бочаров, Волгоградская область
Прокурор запросил 20 лет колонии для экс-главы волгоградского СУСК

Прокурор запросил 20 лет колонии экс-главе волгоградского СУСК Музраеву по делу о теракте

© Фото : СУ СК по Волгоградской областиМихаил Музраев
Михаил Музраев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : СУ СК по Волгоградской области
Михаил Музраев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд назначить 20 лет колонии бывшему руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву, обвиняемому в теракте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к прениям по делу.
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"Сторона обвинения полагает, что Музраев должен быть признан виновным... Ему необходимо назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима... Зубкову - 15 лет колонии строгого режима", - сказал прокурор. Он также просил суд учитывать характер и степень общественной опасности содеянного и роль каждого подсудимого в этом.
Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Ему инкриминируют статьи "Теракт, совершенный группой лиц", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" УК РФ. Вину он не признает. Второму подсудимому - предпринимателю Владимиру Зубкову - вменяют только статью "Теракт".
Прокурор добавил, что считает необходимым лишить Музраева классного чина старшего советника юстиции, специального звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени.
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Как сообщало следствие, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Волгограде. По данным следствия, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома, в котором проживал Бочаров с семьей. Как Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
Ремезов был главным арендатором центрального рынка в Волгограде. По словам адвоката Музраева, Ремезов заявляет, что Зубков попросил его поджечь дом губернатора по требованию Музраева. Защита считает эти показания не соответствующими действительности.
Первый замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградАндрей БочаровВолгоградская область
 
 
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