https://ria.ru/20230228/moldaviya-1854852831.html

Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют

Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют - РИА Новости, 28.02.2023

Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют

Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуется президент России Владимир Путин, об этом свидетельствуют представленные данные... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:35

2023-02-28T14:35

2023-02-28T14:36

в мире

молдавия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852981709_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_ced7b726405be594e6bad80612553e81.jpg

КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуется президент России Владимир Путин, об этом свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить уровень доверия к зарубежным политикам. Чаще всего упоминались президенты России, Украины, Франции, Турции и США. Лидеру России очень доверяют 21,8% жителей Молдавии, испытывают высокий уровень доверия - 7,9% респондентов. К Владимиру Зеленому очень высокий уровень доверия испытывают 15,6% участников опроса, в значительном доверии признались 10,8% опрошенных. По отношению к лидеру Франции Эммануэлю Макрону жители Молдавии не определились - у него равное количество сторонников, а также тех, кто ему не доверяет. Меньше всего недоверия молдаване испытывают к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а вот возглавил "антирейтинг" президент США Джо Байден, ему отказали в доверии 60% жителей Молдавии. Опрос проводился в период с 15 по 24 февраля, в нем приняли участие 1040 человек из 394 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854647992.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, владимир путин