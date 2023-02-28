https://ria.ru/20230228/moldaviya-1854852831.html
Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют
Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют - РИА Новости, 28.02.2023
Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют
Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуется президент России Владимир Путин, об этом свидетельствуют представленные данные... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:35
2023-02-28T14:35
2023-02-28T14:36
в мире
молдавия
владимир путин
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуется президент России Владимир Путин, об этом свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить уровень доверия к зарубежным политикам. Чаще всего упоминались президенты России, Украины, Франции, Турции и США. Лидеру России очень доверяют 21,8% жителей Молдавии, испытывают высокий уровень доверия - 7,9% респондентов. К Владимиру Зеленому очень высокий уровень доверия испытывают 15,6% участников опроса, в значительном доверии признались 10,8% опрошенных. По отношению к лидеру Франции Эммануэлю Макрону жители Молдавии не определились - у него равное количество сторонников, а также тех, кто ему не доверяет. Меньше всего недоверия молдаване испытывают к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а вот возглавил "антирейтинг" президент США Джо Байден, ему отказали в доверии 60% жителей Молдавии. Опрос проводился в период с 15 по 24 февраля, в нем приняли участие 1040 человек из 394 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854647992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, владимир путин
В мире, Молдавия, Владимир Путин
Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют
IData: наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуется президент России Владимир Путин
КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Среди зарубежных лидеров наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуется президент России Владимир Путин, об этом свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили оценить уровень доверия к зарубежным политикам. Чаще всего упоминались президенты России, Украины
, Франции
, Турции
и США
.
Лидеру России очень доверяют 21,8% жителей Молдавии, испытывают высокий уровень доверия - 7,9% респондентов. К Владимиру Зеленому очень высокий уровень доверия испытывают 15,6% участников опроса, в значительном доверии признались 10,8% опрошенных.
По отношению к лидеру Франции Эммануэлю Макрону
жители Молдавии не определились - у него равное количество сторонников, а также тех, кто ему не доверяет. Меньше всего недоверия молдаване испытывают к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
, а вот возглавил "антирейтинг" президент США Джо Байден
, ему отказали в доверии 60% жителей Молдавии.
Опрос проводился в период с 15 по 24 февраля, в нем приняли участие 1040 человек из 394 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос