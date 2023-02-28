https://ria.ru/20230228/mali-1854772119.html
Премьер Мали призвал другие страны брать пример с России
Премьер Мали призвал другие страны брать пример с России - РИА Новости, 28.02.2023
Премьер Мали призвал другие страны брать пример с России
Те, кто хотят сотрудничать с Мали, должны брать пример с России и уважать принципы своих партнеров, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:00
2023-02-28T10:00
2023-02-28T10:26
в мире
мали
россия
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Те, кто хотят сотрудничать с Мали, должны брать пример с России и уважать принципы своих партнеров, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "В любом случае мы готовы к взаимодействию со всеми партнерами, которые стремятся нам помочь... Некоторые навязывают мнение, что у Мали только один партнер, это не является действительностью. Кто хочет взаимодействовать с Мали, пусть берет пример с России и уважает наши принципы", - сказал Маига. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/moskvich-1854764612.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Россия, Шогель Кокалла Маига
Премьер Мали призвал другие страны брать пример с России
Премьер Мали Маига призвал другие страны брать пример с России и уважать партнеров
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Те, кто хотят сотрудничать с Мали, должны брать пример с России и уважать принципы своих партнеров, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
"В любом случае мы готовы к взаимодействию со всеми партнерами, которые стремятся нам помочь... Некоторые навязывают мнение, что у Мали только один партнер, это не является действительностью. Кто хочет взаимодействовать с Мали, пусть берет пример с России и уважает наши принципы", - сказал Маига.
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