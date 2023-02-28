https://ria.ru/20230228/mali-1854769854.html
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали
Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:46
2023-02-28T09:46
2023-02-28T10:26
в мире
мали
франция
париж
оон
шогель кокалла маига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканского государства Шогель Кокалла Маига. "Мы будем сохранять эти доказательства столько, сколько посчитаем нужным. И мы будем держать эти доказательства при себе, пока считаем это необходимым. Мы сегодня оказались в роли прокурора, который обвинил вора в краже вместо того, чтобы защищать себя", - сказал Маига об обвинениях в адрес Франции в поддержке вооруженных группировок и требованиях провести заседание СБ ООН, чтобы раскрыть доказательства "В день, когда мы опубликуем доказательства, мы увидим, кто мутит воду. Все те, кто не хочет, чтобы мы предоставили доказательства, понимают, что у обвинений в наш адрес нет оснований", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
мали
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a08cbf41eb43d80ba0baca08b1d79d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, франция, париж, оон, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Франция, Париж, ООН, Шогель Кокалла Маига
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали
Мали хочет показать в СБ ООН доказательства поддержки Парижем вооруженных группировок
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканского государства Шогель Кокалла Маига.
"Мы будем сохранять эти доказательства столько, сколько посчитаем нужным. И мы будем держать эти доказательства при себе, пока считаем это необходимым. Мы сегодня оказались в роли прокурора, который обвинил вора в краже вместо того, чтобы защищать себя", - сказал Маига об обвинениях в адрес Франции в поддержке вооруженных группировок и требованиях провести заседание СБ ООН, чтобы раскрыть доказательства
"В день, когда мы опубликуем доказательства, мы увидим, кто мутит воду. Все те, кто не хочет, чтобы мы предоставили доказательства, понимают, что у обвинений в наш адрес нет оснований", - добавил он.
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали