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Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
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09:46 28.02.2023 (обновлено: 10:26 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/mali-1854769854.html
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали
Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:46
2023-02-28T10:26
в мире
мали
франция
париж
оон
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканского государства Шогель Кокалла Маига. "Мы будем сохранять эти доказательства столько, сколько посчитаем нужным. И мы будем держать эти доказательства при себе, пока считаем это необходимым. Мы сегодня оказались в роли прокурора, который обвинил вора в краже вместо того, чтобы защищать себя", - сказал Маига об обвинениях в адрес Франции в поддержке вооруженных группировок и требованиях провести заседание СБ ООН, чтобы раскрыть доказательства "В день, когда мы опубликуем доказательства, мы увидим, кто мутит воду. Все те, кто не хочет, чтобы мы предоставили доказательства, понимают, что у обвинений в наш адрес нет оснований", - добавил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
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в мире, мали, франция, париж, оон, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Франция, Париж, ООН, Шогель Кокалла Маига
Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали

Мали хочет показать в СБ ООН доказательства поддержки Парижем вооруженных группировок

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканского государства Шогель Кокалла Маига.
"Мы будем сохранять эти доказательства столько, сколько посчитаем нужным. И мы будем держать эти доказательства при себе, пока считаем это необходимым. Мы сегодня оказались в роли прокурора, который обвинил вора в краже вместо того, чтобы защищать себя", - сказал Маига об обвинениях в адрес Франции в поддержке вооруженных группировок и требованиях провести заседание СБ ООН, чтобы раскрыть доказательства
"В день, когда мы опубликуем доказательства, мы увидим, кто мутит воду. Все те, кто не хочет, чтобы мы предоставили доказательства, понимают, что у обвинений в наш адрес нет оснований", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
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