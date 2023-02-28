https://ria.ru/20230228/mali-1854769854.html

Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали

Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023

Париж поддерживал вооруженные группировки, заявил премьер Мали

Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:46

2023-02-28T09:46

2023-02-28T10:26

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шогель кокалла маига

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали рассчитывает представить в Совете безопасности ООН доказательства поддержки Францией вооруженных группировок, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканского государства Шогель Кокалла Маига. "Мы будем сохранять эти доказательства столько, сколько посчитаем нужным. И мы будем держать эти доказательства при себе, пока считаем это необходимым. Мы сегодня оказались в роли прокурора, который обвинил вора в краже вместо того, чтобы защищать себя", - сказал Маига об обвинениях в адрес Франции в поддержке вооруженных группировок и требованиях провести заседание СБ ООН, чтобы раскрыть доказательства "В день, когда мы опубликуем доказательства, мы увидим, кто мутит воду. Все те, кто не хочет, чтобы мы предоставили доказательства, понимают, что у обвинений в наш адрес нет оснований", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, франция, париж, оон, шогель кокалла маига