https://ria.ru/20230228/mali-1854766339.html

Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер

Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер - РИА Новости, 28.02.2023

Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер

Мали перенимает у России опыт борьбы с террористам, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканской страны Шогель Кокалла... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:20

2023-02-28T09:20

2023-02-28T10:25

в мире

мали

россия

шогель кокалла маига

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали перенимает у России опыт борьбы с террористам, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканской страны Шогель Кокалла Маига. "У немногих стран есть региональный опыт России по борьбе с терроризмом. В Мали сейчас похожая ситуация. Вполне естественно, что мы ищем партнеров для помощи", - сказал Маига. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/mali-1854766065.html

мали

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, россия, шогель кокалла маига