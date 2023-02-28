https://ria.ru/20230228/mali-1854766339.html
Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер
Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер - РИА Новости, 28.02.2023
Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер
Мали перенимает у России опыт борьбы с террористам, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканской страны Шогель Кокалла... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:20
2023-02-28T09:20
2023-02-28T10:25
в мире
мали
россия
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали перенимает у России опыт борьбы с террористам, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства африканской страны Шогель Кокалла Маига. "У немногих стран есть региональный опыт России по борьбе с терроризмом. В Мали сейчас похожая ситуация. Вполне естественно, что мы ищем партнеров для помощи", - сказал Маига. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/mali-1854766065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Россия, Шогель Кокалла Маига
Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер
Премьер Мали Моига: страна перенимает у России опыт борьбы с террористам